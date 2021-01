Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28bb4e72-a096-42af-beaf-fe0af9b04cdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi hírek szerint egy, szoftverében különleges okosórával rukkolhat ki a OnePlus. Most viszont úgy tűnik, a gyártó „lejjebb” adta ennél.","shortLead":"A korábbi hírek szerint egy, szoftverében különleges okosórával rukkolhat ki a OnePlus. Most viszont úgy tűnik...","id":"20210104_oneplus_band_fitneszkarkoto_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28bb4e72-a096-42af-beaf-fe0af9b04cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9add997-31c8-4d58-ac2a-18a7c989ee89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_oneplus_band_fitneszkarkoto_megjelenes","timestamp":"2021. január. 04. 09:45","title":"Hamarosan jön a OnePlus viselhető eszköze, de kevesebb lehet a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","shortLead":"3-8 fokra és erősen felhős időre kell készülni kedden.","id":"20210105_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a766b6-a58e-4dac-aac5-093991f029af","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_idojaras_omsz","timestamp":"2021. január. 05. 07:50","title":"Közelít az igazi tél, de nem ma fog ideérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével világszintű zsarnokságra is kell készülni, Trump pedig Reagan óta a legjobb elnök volt.","shortLead":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével...","id":"20210104_david_reaboi_interju_lobbista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865a003-5982-4f6b-81d6-8ac2a43db15b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_david_reaboi_interju_lobbista","timestamp":"2021. január. 04. 08:42","title":"A magyar kormány fizetett amerikai lobbistája az agresszív LMBTQ-csoportok ellen küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Téli hideg még mindig nem lesz, hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű, estére 2 és 7 fok közé hűl le a levegő.","shortLead":"Téli hideg még mindig nem lesz, hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű, estére 2 és 7...","id":"20210104_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3d8819-fed8-49b5-bbe7-6d46c63c6b03","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_idojaras","timestamp":"2021. január. 04. 05:24","title":"Felhős, ködös idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda02680-734d-4914-acf1-8c86d68a120b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games bővítésre készül, a környéken pedig pont akadt egy elhagyatott bevásárlóközpont. Megvették.","shortLead":"Az Epic Games bővítésre készül, a környéken pedig pont akadt egy elhagyatott bevásárlóközpont. Megvették.","id":"20210105_bevasarlokozpont_irodahaz_epic_games","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda02680-734d-4914-acf1-8c86d68a120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57cd156-ecb8-4345-9b36-50b98a3a03f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_bevasarlokozpont_irodahaz_epic_games","timestamp":"2021. január. 05. 10:57","title":"A Fortnite fejlesztője megvett egy egész plázát, hogy főhadiszállássá alakítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére Molnár Piroskát. A produkció, ha nem is vicces, de tuti sikeres lesz, és a 2022-es választásra forduló évben különösen aktuális.\r

\r

","shortLead":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére...","id":"20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfe4cc-f8f0-41fd-9072-d644f1d7b9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"Aki polgármester lesz, azé a helyi maffia – Megnéztük a Keresztanyu első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói elnök hétfőn délután jelentette be, hogy hajlandó politikai menedékjogot nyújtani Julian Assange-nak. ","shortLead":"A mexikói elnök hétfőn délután jelentette be, hogy hajlandó politikai menedékjogot nyújtani Julian Assange-nak. ","id":"20210105_WikiLeaks_menedekjog_Mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86d7dc-443a-4d2e-8c6d-1091e3833f4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_WikiLeaks_menedekjog_Mexiko","timestamp":"2021. január. 05. 10:54","title":"Befogadná a WikiLeaks alapítóját Mexikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18ea5f2-7273-4423-9472-61afaf7ef5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett – jelentették be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A kormány a korlátozások feloldásáról vagy módosításáról hamarosan dönthet. A szociális intézményekben hamarosan elkezdődhet az oltás.","shortLead":"Újabb 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett – jelentették be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján...","id":"20210105_operativ_torzs_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c18ea5f2-7273-4423-9472-61afaf7ef5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7130a367-d054-4b5b-9edc-5927226c290a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_operativ_torzs_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 13:21","title":"Feloldotta a kormány a repülési tilalmat, jöhetnek a gépek Nagy-Britanniából és Észak-Írországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]