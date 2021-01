Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","shortLead":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","id":"20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94de8d6-a1e1-4edf-b5c0-724cb75f9803","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","timestamp":"2021. január. 05. 18:55","title":"Véget ér Katar három éve tartó blokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég végső terve, hogy egységesítse a különböző platformokra elérhető levelezőjét.","shortLead":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég...","id":"20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff5e70e-b2d3-43cb-9dd5-917ff2d1dad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","timestamp":"2021. január. 05. 14:03","title":"Újfajta Outlookot készít a Microsoft, lecserél vele két alkalmazást a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5051-e47a-4498-8fc7-da5268e171a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel százéves amerikai Chryslert megszüntethetik az amerikai–olasz–francia fúzió nyomán. ","shortLead":"A közel százéves amerikai Chryslert megszüntethetik az amerikai–olasz–francia fúzió nyomán. ","id":"20210104_Az_egyik_nevado_marka_lehet_a_FiatChryslerPeugeotCitroen_fuzio_aldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bbd5051-e47a-4498-8fc7-da5268e171a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8425266b-c143-43cb-ada6-a8ceeb8a8872","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Az_egyik_nevado_marka_lehet_a_FiatChryslerPeugeotCitroen_fuzio_aldozata","timestamp":"2021. január. 04. 15:21","title":"Az egyik névadó márka lehet a Fiat-Chrysler–Peugeot-Citroen-fúzió áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","id":"20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7823daa-8c2a-4fcc-b3d3-bf31c53dda97","keywords":null,"link":"/sport/20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 16:22","title":"Ausztrália helyett Bahreinben kezdődhet az F1-es szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affa5b38-eed5-4521-a542-e3a9f972dd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb tüntetésekre lehet számítani a döntés után Wisconsinban.","shortLead":"Újabb tüntetésekre lehet számítani a döntés után Wisconsinban.","id":"20210106_Jacob_Blake_rendorseg_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=affa5b38-eed5-4521-a542-e3a9f972dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461402c0-1cf0-4906-8b1e-d5a7199f4ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Jacob_Blake_rendorseg_vademeles","timestamp":"2021. január. 06. 05:57","title":"Nem emelnek vádat az afroamerikai Jacob Blake-et hátba lövő rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c589f65-debf-4217-a72a-b2333fbf14f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2021. január. 04. 15:47","title":"Szennyvízminták: a nagyvárosokban nem várható nagy ugrás a fertőzések számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne pontosabb.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne...","id":"20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cbafd-6a71-4582-b941-9d496bb48b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 09:24","title":"Kincses Gyula: A brit vírusmutáció bármikor megjelenhet itt is, de nem okoz súlyosabb eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","id":"20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952794ee-6d4c-4509-bb30-9c2404c3fd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","timestamp":"2021. január. 04. 19:20","title":"Havasi: Orbán azért nevezte Karikót asszonyságnak, mert uraságnak mégsem nevezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]