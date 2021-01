Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung, többek között egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Galaxy Buds Prót. Van, aki már meg is kaparintotta ezt a fülest, és egy úgynevezett kicsomagolós (unboxing) videót is készített róla.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung...","id":"20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f88d674-b82b-47a4-aaff-62f74f35af20","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","timestamp":"2021. január. 06. 10:03","title":"Még be sem jelentették, de már videón a Samsung új vezeték nélküli fülese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, a gépet használva valaki másfél hetet töltött Dél-Ázsiában.","shortLead":"Úgy tűnik, a gépet használva valaki másfél hetet töltött Dél-Ázsiában.","id":"20210104_Bombardier_a_Maldiv_szigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd184677-5fd7-416f-937b-9355a6c3e382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Bombardier_a_Maldiv_szigeteken","timestamp":"2021. január. 04. 16:53","title":"A Maldív-szigetekről tért vissza a NER repülőgépe hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa is képviselt szervezet: ha nem muszáj, ne utazzanak.","shortLead":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa...","id":"20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d1fc6-65bb-42de-9de1-e18d2b339980","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"Elmagyarázta a svéd hivatalnok, miért utazott a Kanári-szigetekre a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig az orrkúpját horpasztották be.","shortLead":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig...","id":"20210105_utasszallito_madarraj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54b983e-a6df-4076-be6b-dadfdbdece14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_utasszallito_madarraj","timestamp":"2021. január. 05. 08:33","title":"Három repülő is madarakkal ütközött 2021 első napjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","shortLead":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","id":"20210105_korrupcio_nav_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413c8f45-b669-4e62-a9ef-c20f0bcb3b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_korrupcio_nav_vademeles","timestamp":"2021. január. 05. 12:25","title":"Vádat emeltek a benzinkártyával megkent NAV-vezető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában készíttetett az Apple. A vállalat arra volt kíváncsi, miként viselkedik a telefonok kinyitását és összecsukását lehetővé tévő zsanér.","shortLead":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában...","id":"20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2026bbb6-8ab8-469d-a03c-f248ea38d5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. január. 04. 19:08","title":"Két hajlítható iPhone-t is fejlesztett az Apple, mindkettő átment a legfontosabb teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek kiszűrésére.

","shortLead":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek...","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c66152-f9c6-4c89-8d07-1b9f003983e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 05. 15:08","title":"Egy százalék alatt volt a fertőzöttek aránya a főváros szűrésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca28aad-11fd-415b-bde6-528c48e621df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 20 kilogramm 18 karátos aranyból készült el annak a PlayStation 5 konzolnak a burkolata, amit az orosz Caviar nevű cég alakított át. Egy kilogramm 18 karátos arany ára nagyjából 13,2 millió forint.","shortLead":"Mintegy 20 kilogramm 18 karátos aranyból készült el annak a PlayStation 5 konzolnak a burkolata, amit az orosz Caviar...","id":"20210104_playstation_5_caviar_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dca28aad-11fd-415b-bde6-528c48e621df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e53749d-4676-44cf-a75b-f739d4634a9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_playstation_5_caviar_arany","timestamp":"2021. január. 04. 16:03","title":"Az oroszok felturbózták a PlayStation 5-öt, 264 millió forintnál biztosan nem olcsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]