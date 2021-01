Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az osztrák Cebina biotechnológiai cég, a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Debreceni Egyetem egy új vakcinakísérletbe fogott, ami már célegyenesben van – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője az ATV-nek.

A vakcinafejlesztési projekt laboratóriumi fázisa megkezdődött, és január végén, február elején kezdjük az állatkísérleteket is. Nagyon bízom benne, hogy hamar eredményt tudunk produkálni

– tette hozzá. Azt egyelőre nem tudta megmondani a virológus, hogy ebből mikorra várható beadható oltás.

Jakab beszélt a koronavírus új adriai és dél-afrikai mutációjairól is. Számára úgy tűnik, hogy a most fejlesztett vakcinák mindegyike alkalmas ennek az új koronavírus mutációnak kivédésére is, azt, hogy időben így marad-e most még nem tudjuk. Azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a későbbiekben újabb vakcinák kellenek majd a mutációk miatt, azonban ezek kifejlesztése gyorsan megtörténhet.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján a hvg.hu kérdésére azt mondta, reméli, hogy fél-egy éven belül gyártásba kerül a Magyarországon fejlesztett koronavírus elleni vakcina. Azt is elmondta, a magyar vakcinát az influenzaoltásokhoz hasonlóan elölt, intaktivált vírusok felhasználásával készítik.