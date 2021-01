Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9ef894-4465-41ad-b89a-9d41b8d36db0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A másfél éves kisfiút az anya élettársa rendszeresen bántalmazta. A 21 éves anya mindenről tudott, mégsem jelentett a hatóságoknak. Mindkettőjük ellen vádat emeltek.

","shortLead":"A másfél éves kisfiút az anya élettársa rendszeresen bántalmazta. A 21 éves anya mindenről tudott, mégsem jelentett...","id":"20210107_Vademeles_bantalmazas_nevelt_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9ef894-4465-41ad-b89a-9d41b8d36db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb3a714-1ae5-4684-8b4a-3a100c837b44","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Vademeles_bantalmazas_nevelt_fiat","timestamp":"2021. január. 07. 09:50","title":"Annyira megverték a másfél éves kisfiút, hogy eltört a bordája és több csontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","shortLead":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cefa21-1222-4325-8afe-5ecd2bc3b7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","timestamp":"2021. január. 05. 21:21","title":"Kína még mindig nem engedi be az Egészségügyi Világszervezet kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2021. január. 06. 10:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján a mobilszolgáltatók szerdai közleménye szerint.","shortLead":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján...","id":"20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b39960-d2cf-47cd-9fda-55d1cf9a3d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","timestamp":"2021. január. 06. 18:03","title":"400 ezer SMS, 420 ezer hívás: így mobiloztak a magyarok szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a8f29-e03e-4605-ae63-048b2003412f","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Asszonyság és uraság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Szent István Egyetemből Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmé alakuló felsőoktatási intézmény kuratóriuma, amelynek elnöke Csányi Sándor lett, egyik tagja pedig Lázár János.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Szent István Egyetemből Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmé alakuló felsőoktatási...","id":"20210105_csanyi_sandor_lazar_janos_nagy_istvan_szent_istvan_egyetem_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f770854-a6a4-4c40-964a-b0c9384dcd18","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_csanyi_sandor_lazar_janos_nagy_istvan_szent_istvan_egyetem_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 05. 18:32","title":"Lázár: Magyarország nem kicsi, le kell számolni azzal a mentalitással, amely ezt sugallja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott csúcstelevízióit, valamint az új Lifestyle-készüléket.","shortLead":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott...","id":"20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd9a6a-cc9e-4c3a-95a6-5d8d1a76276b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","timestamp":"2021. január. 06. 21:33","title":"Megjöttek a Samsung új tévéi, nem is akármilyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani a lépést a víz erőteljes felmelegedésével: Izrael partjainál bizonyos vízmélységben a honos fajok mintegy 95 százaléka már eltűnt. Ugyanakkor nagy számban jelentek meg a területen trópusi élőlények.","shortLead":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani...","id":"20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca249e-a2b6-4dee-9f8d-7efa9372f930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","timestamp":"2021. január. 06. 14:03","title":"Összeomlóban a biodiverzitás a Földközi-tenger keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]