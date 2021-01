Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","shortLead":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","id":"20210105_novak_hunor_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b6553-51a8-4d9c-b715-cd1a9bd611a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_novak_hunor_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 16:56","title":"Novák Hunor megpróbált jelentkezni oltásra, de már a telefonálásnál elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Elégedetten tekintett vissza a járványkezelésre Orbán Viktor, miközben Magyarország átlépte a lélektani határt: tízezer fölé emelkedett a koronavírus áldozatainak száma. Zavar nemcsak a múlt értékelésében, de az oltás megszervezésében is érezhető.","shortLead":"Elégedetten tekintett vissza a járványkezelésre Orbán Viktor, miközben Magyarország átlépte a lélektani határt: tízezer...","id":"20210106_Olt_nincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c39d5-2824-4b97-b7c0-1d8e11e32f81","keywords":null,"link":"/360/20210106_Olt_nincs","timestamp":"2021. január. 06. 13:00","title":"Súlyosan cukorbeteg, de még nincs 60? Hárommillióan vannak előrébb az oltási tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-vakcina alapját kidolgozó magyar kutató megerősítette, hogy a kormányfő felhívta őt telefonon. Az asszonyság-ügyről nem akar nyilatkozni.","shortLead":"A Covid-vakcina alapját kidolgozó magyar kutató megerősítette, hogy a kormányfő felhívta őt telefonon...","id":"20210105_orban_viktor_kariko_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e62ebf-1e6a-4979-a5c3-b8104890881e","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_orban_viktor_kariko_katalin","timestamp":"2021. január. 05. 13:06","title":"Karikó Katalin szerint nem túlzás Orbán állítása a vakcina magyar hátteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk negatív körülményeinkkel és zavaró érzéseinkkel.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk...","id":"20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f667b5b-c260-4e3c-a998-87dfe815028f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","timestamp":"2021. január. 05. 13:30","title":"Harmónia akkor is, ha az élet nehéz, és mi sem vagyunk túl optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei megostromolták a Kongresszus épületét.","shortLead":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei...","id":"20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6002fbdf-fe43-4ee7-a9e8-0f898cbb7a20","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","timestamp":"2021. január. 07. 07:39","title":"Trump eltávolítását sürgeti a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni kell.","shortLead":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni...","id":"20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198df590-b37f-408e-bff7-3973352a2ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","timestamp":"2021. január. 05. 16:41","title":"Megfenyegették a ferencvárosi Black Lives Matter-szobor alkotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2030-ra eljön a Kánaán, beleértve, hogy a magyar multik annyi profitot talicskáznak haza, mint amennyit a külföldi multik innen ki. Legalábbis Orbán Viktor szerint, valójában a kitűzött cél elérésének szinte nulla a valószínűsége, ráadásul ellenkezik a másik céllal, a minél több multi idecsábításával.","shortLead":"2030-ra eljön a Kánaán, beleértve, hogy a magyar multik annyi profitot talicskáznak haza, mint amennyit a külföldi...","id":"20210106_magyar_multik_kulfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d23b23-0a39-41c8-8062-c6e135183b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_magyar_multik_kulfoldon","timestamp":"2021. január. 06. 11:15","title":"Orbán már két éve szövögeti a magyar multinagyhatalomról szóló álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]