Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","shortLead":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","id":"20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94de8d6-a1e1-4edf-b5c0-724cb75f9803","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","timestamp":"2021. január. 05. 18:55","title":"Véget ér Katar három éve tartó blokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és ezért az orosz titkosszolgálatok igencsak aktívak a térségben - véli egy ukrán elemző, aki szerint a legutóbbi provokációk mögött is Moszkva áll.","shortLead":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és...","id":"20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f554a1-2296-41f4-aabd-d81b93f16c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","timestamp":"2021. január. 05. 20:15","title":"Nagyon aktív Oroszország a Kárpátalján – véli egy ukrán elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","shortLead":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","id":"20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727d0b94-c356-431d-8eb6-cd7f3ad716df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 07. 12:11","title":"5000 euróba is kerülhet mostantól egy gyorshajtás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","shortLead":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","id":"20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c31ae-4889-4935-9d38-0c213a564280","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 06. 17:16","title":"A Brexit másik hatása: felfüggesztettek 81 ezer .eu-s weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák bezárásával és az építkezések leállításával próbálkozik.","shortLead":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák...","id":"20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a9aaf-957a-4b83-aa57-dac0c822920a","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 19:06","title":"Bezárják az írek az iskolákat, mert már 900-nál több koronavírusos beteg van kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszabadultak a kommentek a Facebookon. ","shortLead":"Elszabadultak a kommentek a Facebookon. ","id":"20210107_mento_oltas_komment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a85a1-150d-4aee-84d6-65ec39b5b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_mento_oltas_komment","timestamp":"2021. január. 07. 16:42","title":"A magát beoltató mentős halálát kívánta egy kommentelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak, hogy betegyenek a csomagba egy új, minden korábbinál gyorsabb mobiltöltőt.","shortLead":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak...","id":"20210106_huawei_gyorstolto_135w","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896d456-351e-4b9c-a5db-cea348a3416c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_huawei_gyorstolto_135w","timestamp":"2021. január. 06. 11:03","title":"Nem elírás, 135 W-os gyorstöltővel rukkolhat elő a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]