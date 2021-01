Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","shortLead":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","id":"20210106_Valton_Puskas_Arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da019e16-afe7-42f1-ba50-fed295557888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210106_Valton_Puskas_Arena","timestamp":"2021. január. 06. 09:50","title":"1,8 milliárdért védheti a Valton a Puskás Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg is zajlik a mentés.","shortLead":"Jelenleg is zajlik a mentés.","id":"20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21724382-3ebe-4067-9a4a-e8bf31c21e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 06:59","title":"Épületbe csapódott egy autó hajnalban a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","shortLead":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","id":"20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c5672b-feea-4f3e-bce0-cca25f1e1072","keywords":null,"link":"/sport/20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","timestamp":"2021. január. 05. 21:49","title":"Dárdai Pál legidősebb fia Fehérváron fog focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b109a31-a361-42c0-a1cc-b7c247871363","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A befektetők nem azt figyelik, mi történik, hanem hogy mi várható. A teljes demokrata párti győzelemtől pedig fokozott gazdaságélénkítést várnak.","shortLead":"A befektetők nem azt figyelik, mi történik, hanem hogy mi várható. A teljes demokrata párti győzelemtől pedig fokozott...","id":"20210107_A_tozsdek_szarnyaltak_mikozben_veres_osszecsapasok_zajlottak_az_amerikai_torvenyhozasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b109a31-a361-42c0-a1cc-b7c247871363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c73aac-414f-4ceb-9c1a-03f84fa8581e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_A_tozsdek_szarnyaltak_mikozben_veres_osszecsapasok_zajlottak_az_amerikai_torvenyhozasban","timestamp":"2021. január. 07. 10:42","title":"A tőzsdék szárnyaltak, miközben véres összecsapások zajlottak az amerikai törvényhozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07488da-484b-4175-b47b-a9c03f396cda","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. január. 05. 20:55","title":"A 80 éven felüliek közel negyede már megkapta az oltást Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","shortLead":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","id":"20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22912e40-dd40-41c2-a5dc-d8b71457239e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","timestamp":"2021. január. 05. 17:03","title":"Kínai tudósok szerint bevált a módszerük, amivel lassítható a gleccserek olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban gyorsan megváltozhat. 2021-től ugyanis a tandíj akár meg is duplázódhat számukra, miközben a diákhitel lehetősége megszűnt. A koronavírus viszont úgy tűnik, nem tántorítja el a külföldön továbbtanulni vágyó gimnazistákat.



","shortLead":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban...","id":"20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a1d66-22d7-4b01-9eff-815fc4e29f36","keywords":null,"link":"/elet/20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"„A járvány nem tart évekig, de a tanulásom az egész életemre kihatással lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","shortLead":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","id":"20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a6854-45df-4ed1-9df2-a052eec658f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","timestamp":"2021. január. 07. 05:58","title":"Többször is havazhat még a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]