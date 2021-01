Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","shortLead":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","id":"20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af543234-b9a9-4dcb-bc72-90f504648b43","keywords":null,"link":"/kultura/20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","timestamp":"2021. január. 07. 09:16","title":"Metálzenész is volt a Capitoliumba betörő tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60536eea-8f37-4c97-9c98-5d5422c8cc48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","timestamp":"2021. január. 06. 13:49","title":"A Fidesz már 14 teljes gazdasági ágazatot osztott újra a sajátjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","shortLead":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","id":"20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19038d52-94fd-49ce-b904-b627d27bae3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","timestamp":"2021. január. 07. 07:45","title":"Őrizetbe vettek két drogdílert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","shortLead":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","id":"20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d3a31-a478-40c5-b8d3-7988a13b5e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 21:53","title":"Egy nap alatt 130 ezer amerikai került kórházba a Covid-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esős napra számítson, északon a hó sem kizárt.","shortLead":"Esős napra számítson, északon a hó sem kizárt.","id":"20210106_eso_havazas_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157a2663-64bd-4543-9c98-dcd1b81cc731","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_eso_havazas_idojaras","timestamp":"2021. január. 06. 05:13","title":"Eső és hó is lehet szerdán, de akkor se lepődjön meg, ha megdörren az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","shortLead":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","id":"20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512f17-5cfc-4048-b23a-9b6d01238509","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","timestamp":"2021. január. 06. 11:48","title":"Kisebb motorral is kapható lesz a Mercedes-Maybach GLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Életveszélyt okozó testi sértés miatt vették őrizetbe az alsózsolcai rendőrök a férfit, aki az élettársát bántalmazta.","shortLead":"Életveszélyt okozó testi sértés miatt vették őrizetbe az alsózsolcai rendőrök a férfit, aki az élettársát bántalmazta.","id":"20210106_bantalmazas_eletveszely_alsozsolca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e037f0-5c31-4dba-a69d-3ddc0399e50c","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_bantalmazas_eletveszely_alsozsolca","timestamp":"2021. január. 06. 17:05","title":"Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba Alsózsolcán egy nőt, akit az élettársa bántalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]