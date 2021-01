Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","shortLead":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","id":"20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af543234-b9a9-4dcb-bc72-90f504648b43","keywords":null,"link":"/kultura/20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","timestamp":"2021. január. 07. 09:16","title":"Metálzenész is volt a Capitoliumba betörő tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai elnök leplezetlen hergelése után megrohamozták a törvényhozás épületét, többen egyetlen kifejezést használtak: puccskísérlet. Összeállításunk képei az Egyesült Államok demokráciájának egyik legrosszabb napját örökítették meg. ","shortLead":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai...","id":"20210106_USA_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dda58f-8b7a-4b83-8ba9-d308f6e91da8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210106_USA_nagyitas","timestamp":"2021. január. 06. 23:15","title":"Támadás a Capitolium ellen, támadás a demokrácia ellen - Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott csúcstelevízióit, valamint az új Lifestyle-készüléket.","shortLead":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott...","id":"20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd9a6a-cc9e-4c3a-95a6-5d8d1a76276b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","timestamp":"2021. január. 06. 21:33","title":"Megjöttek a Samsung új tévéi, nem is akármilyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozás októberben indult, még nincs gyanúsítottja az ügynek.","shortLead":"A nyomozás októberben indult, még nincs gyanúsítottja az ügynek.","id":"20210107_nyomozas_nav_jaroka_livia_tehetsegmento_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2529bfe-f858-4399-9b4f-824bbf7f39e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_nyomozas_nav_jaroka_livia_tehetsegmento_egyesulet","timestamp":"2021. január. 07. 17:26","title":"Nyomoz az adóhatóság a Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesület ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány adag vakcinát rendelt a kormány.","shortLead":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány...","id":"20210108_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c9b37-8bab-4954-a486-1572a1e3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 08. 12:44","title":"Müller Cecília elmondta, mire kell figyelnie annak, aki megkapja a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még érvényes műszakival közlekedő használt autók is.","shortLead":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még...","id":"20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8928-b6de-4a92-98cb-4c53f4f64620","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","timestamp":"2021. január. 07. 10:27","title":"Szigorítják a behozott autók honosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású eszközzel köszöntse az eseményt, a Bivaly évének kezdetét.","shortLead":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású...","id":"20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f309f-a2f9-4664-8db4-0e9aec302727","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","timestamp":"2021. január. 07. 15:03","title":"Különleges AirPods fülhallgatót ad ki az Apple a kínai újévre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]