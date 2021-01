Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","shortLead":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","id":"20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c31ae-4889-4935-9d38-0c213a564280","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 06. 17:16","title":"A Brexit másik hatása: felfüggesztettek 81 ezer .eu-s weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ca58f9-8c5b-4f3c-a5e3-dd9413fb0034","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Capitoliumnál történt példátlan szerdai eseményekben négyen haltak meg. A képviselők maratoni ülés után megerősítették Joe Biden győzelmét, Trump pedig békés átmenetet ígért. De már születnek a forgatókönyvek arra, hogy január 20-ig se maradhasson. A Facebook mindenesetre már kitiltotta. Híreink percről percre. ","shortLead":"A washingtoni Capitoliumnál történt példátlan szerdai eseményekben négyen haltak meg. A képviselők maratoni ülés után...","id":"20210107_Capitolium_ostrom_Washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ca58f9-8c5b-4f3c-a5e3-dd9413fb0034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0c13b-8bd9-43bf-a5fd-7196a1d7c509","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Capitolium_ostrom_Washington","timestamp":"2021. január. 07. 09:44","title":"Trumpot napokon belül kipenderítenék a Fehér Házból, egyik minisztere lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott egy rendeletet, amellyel hét kínai alkalmazás működését lehetetlenítené el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott...","id":"20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adef6-d058-4f51-bb5a-a56a22b0b83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. január. 06. 15:03","title":"Trump búcsúzóul még kitiltana pár kínai alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben a 2020-ban bevezetett azonnali utalási rendszer miatt, egyre több ilyen jellegű átverésre lehet majd számítani. Magyarországon 2020-ban két, nagy port felvert eset is történt SIM-cserés lopással.","shortLead":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben...","id":"20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671797a9-eff8-476a-aa9d-06dd289b4ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","timestamp":"2021. január. 06. 16:07","title":"Tízmilliókat tüntettek el magyarok bankszámláiról egy újfajta csalással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60536eea-8f37-4c97-9c98-5d5422c8cc48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","timestamp":"2021. január. 06. 13:49","title":"A Fidesz már 14 teljes gazdasági ágazatot osztott újra a sajátjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságvédelminek nevezett (de például stadionépítéseket is magukban foglaló) állami kiadások ötödéből a válság miatt elveszett összes munkahelyet megmenthette volna a kormány a GKI szerint.","shortLead":"A gazdaságvédelminek nevezett (de például stadionépítéseket is magukban foglaló) állami kiadások ötödéből a válság...","id":"20210107_GKI_A_kormany_az_osszes_munkahelyet_megmenthette_volna_ha_nem_masra_kolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a008cd6-8d2d-4693-8d12-3693d2f8949f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_GKI_A_kormany_az_osszes_munkahelyet_megmenthette_volna_ha_nem_masra_kolt","timestamp":"2021. január. 07. 12:30","title":"GKI: A kormány az összes munkahelyet megmenthette volna, ha nem másra költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","shortLead":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","id":"20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9af60a9-ba17-4da8-b0d3-8bc2ba8127cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","timestamp":"2021. január. 07. 12:48","title":"Kásler elmondta, milyen változások jönnek az átalakuló egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]