[{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez azon kevés dolog egyike, amiben egyetértenek – mondta az amerikai elnökválasztás győztese.","shortLead":"Ez azon kevés dolog egyike, amiben egyetértenek – mondta az amerikai elnökválasztás győztese.","id":"20210109_Joe_Biden_Jo_hogy_Donald_Trump_nem_lesz_ott_a_beiktatason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142410e7-cb93-4feb-b330-4ce2298664d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Joe_Biden_Jo_hogy_Donald_Trump_nem_lesz_ott_a_beiktatason","timestamp":"2021. január. 09. 12:20","title":"Joe Biden: Jó, hogy Donald Trump nem lesz ott a beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új vírustörzs.","shortLead":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új...","id":"20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5e887-ca2b-40d3-8128-4e95e379e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. január. 11. 05:21","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","shortLead":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","id":"20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb2574f-a203-41e4-b8ff-3414e5068a14","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","timestamp":"2021. január. 10. 18:46","title":"Nagyon erős mezőnyben indul az Oscarért Horvát Lili filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy, Brazíliából érkezett embernél azonosították a fertőzést a tokiói Haneda repülőtéren.\r

\r

","shortLead":"Négy, Brazíliából érkezett embernél azonosították a fertőzést a tokiói Haneda repülőtéren.\r

\r

","id":"20210110_Uj_koronavirusvarianst_talaltak_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2002157-eacd-46c2-ac56-f6365bfb8d87","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Uj_koronavirusvarianst_talaltak_Japanban","timestamp":"2021. január. 10. 22:03","title":"Új koronavírus-variánst találtak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt nagyon visszafogott, zártkörű tavalyi ceremónia után idén Londonban ünnepli születésnapját a brit uralkodó. Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint II. Erzsébet királynőnek, aki áprilisban 95 éves lesz, eltökélt szándéka, hogy a júniusban esedékes \"hivatalos\" születésnapi parádét ismét a hagyományos pompával rendezzék meg, nem utolsósorban azért, mert az uralkodó ezzel is ki akarja fejezni elismerését a hadsereg által a járvány leküzdésére tett erőfeszítésekért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nagyon visszafogott, zártkörű tavalyi ceremónia után idén Londonban ünnepli születésnapját...","id":"20210110_II_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapi_unnepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e613af25-5e69-4d92-b771-40169bfcce3c","keywords":null,"link":"/elet/20210110_II_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapi_unnepseg","timestamp":"2021. január. 10. 20:33","title":"II. Erzsébet királynő korlátozásoktól mentes születésnapi ünnepséget szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d7e6f-12cd-45ca-9b31-48f9f1d6ca8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hadihajók is keresték a roncsokat és túlélőket a térségben, de csak a repülőgép darabjait és mentőmellényeket találtak eddig. ","shortLead":"Hadihajók is keresték a roncsokat és túlélőket a térségben, de csak a repülőgép darabjait és mentőmellényeket találtak...","id":"20210110_Megtalaltak_az_indonezi_gep_roncsait__mentomellenyt_lattak_tulelot_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8d7e6f-12cd-45ca-9b31-48f9f1d6ca8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d7a9b1-d408-491c-9d0a-6dce71eb4230","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Megtalaltak_az_indonezi_gep_roncsait__mentomellenyt_lattak_tulelot_nem","timestamp":"2021. január. 10. 10:20","title":"Megtalálták az indonéz gép roncsait - mentőmellényt láttak, túlélőt nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01561e3-4800-4a07-94ee-7ed9510d9ac9","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. A nővel végül az utcán végzett egy konyhai késsel és egy téglával.","shortLead":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. A nővel végül az utcán végzett egy konyhai...","id":"20210110_86_eves_ferfi_keselt_halalra_egy_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01561e3-4800-4a07-94ee-7ed9510d9ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf200e5a-fafc-4e55-9b73-45a4a2430965","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_86_eves_ferfi_keselt_halalra_egy_not","timestamp":"2021. január. 10. 11:33","title":"86 éves férfi késelt halálra egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]