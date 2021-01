Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d2ae37b-9539-4826-bbb0-4ff8e31c9aab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelenleg Írországban a legmagasabb az egymillió főre eső fertőzések aránya világszerte. Egyes szakértők szerint ez a karácsony előtti enyhítések következménye.","shortLead":"Jelenleg Írországban a legmagasabb az egymillió főre eső fertőzések aránya világszerte. Egyes szakértők szerint...","id":"20210111_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_irorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2ae37b-9539-4826-bbb0-4ff8e31c9aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ed320b-395c-4c7e-8c31-b0fa1a6b2477","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_irorszag","timestamp":"2021. január. 11. 22:05","title":"Most kanalazzák az írek a karácsonyi feketelevest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most megmutatta, mire számíthatunk tőlük.","shortLead":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most...","id":"20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d16aa3-86ba-486c-9374-239aa73d9bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","timestamp":"2021. január. 12. 17:06","title":"Több fronton is frissítette a processzorait az Intel, az Apple M1-nek is készítettek konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","shortLead":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","id":"20210112_onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551f7da-6da9-4486-adce-882e275e7097","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 07:52","title":"Délelőtt ónos esőre és ködre figyelmeztetnek, éjjel jöhet a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf925a-e44d-48d8-955b-7625f607ebbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megfelezik az autóknak hagyott helyet a párizsi Champs-Élysées-n, hogy a gyalogosoknak és a fáknak minél több tér jusson. 90 milliárd forintnyi kiadással számol Párizs városvezetése a 9 évig tartó munka elején.","shortLead":"Megfelezik az autóknak hagyott helyet a párizsi Champs-Élysées-n, hogy a gyalogosoknak és a fáknak minél több tér...","id":"20210112_Champs_Elysees_atepites_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf925a-e44d-48d8-955b-7625f607ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab40b0e-3e87-4a40-a199-4801b817a9d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Champs_Elysees_atepites_parizs","timestamp":"2021. január. 12. 14:49","title":"Óriási kertté alakítják át a Champs-Élysées-t 2030-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","shortLead":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","id":"20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d2e78-f67e-422f-82e6-1e617a3e0c11","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","timestamp":"2021. január. 11. 11:35","title":"Szlovák elemző: \"Orbán Viktornak most például sokkal gyengébb pozíciója van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad hivatalában.

","shortLead":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad...","id":"20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5262ba-6783-4132-9260-4e661171c310","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","timestamp":"2021. január. 11. 12:01","title":"Hatszor szólt hiába a rendőrfőnök, hogy vessék be a Capitoliumnál a Nemzeti Gárdát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt távolítsanak el a hatalomból másfél héttel az előtt, hogy lejárna a mandátuma, még így is váratlanul extrém lezárása ennek a négy évnek. Összegyűjtöttük, mik az alkotmányos lehetőségek Trump elmozdítására, milyenek ezeknek az esélyei, és mi várhat az Egyesült Államokra a következő napokban, ha Mike Pence lenne az elnök, vagy ha Trump maradna.","shortLead":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt...","id":"20210111_trump_pence_usa_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0c083-e80d-4e8a-9666-8f5c352a136c","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_trump_pence_usa_impeachment","timestamp":"2021. január. 11. 14:05","title":"Hogyan mozdíthatják el Trumpot, és mi történne, ha Mike Pence lenne az amerikai elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]