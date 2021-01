Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban, hogy milyen döntés születik a Fideszről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban...","id":"20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f40baf-555e-47c3-8d59-49a1693e3f98","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","timestamp":"2021. január. 11. 12:29","title":"Weber a Néppártról: A CDU következő elnökén múlik a Fidesz néppárti jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","shortLead":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","id":"20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6be7e-64d4-4395-9235-edbe45b9e980","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","timestamp":"2021. január. 11. 13:32","title":"Tízezernyi kisgyerek kerülhet idő előtt iskolába a hiányos kormányzati tájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves költségvetése egyébként meghaladta a 350 milliárdot, 2021-ben pedig további 270 milliárd forintot fordít a kormány a programra.","shortLead":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves...","id":"20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0158c-44c3-42f0-b583-93c37f1a1554","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Hiába a százmilliárdok, a Magyar Falu Program ellenére is fogy a falvak népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","shortLead":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","id":"20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678418cd-bf21-4df0-955b-d4b4530b788f","keywords":null,"link":"/sport/20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 11. 09:24","title":"Törölték a 2022-es bajnokságot Donald Trump golfpályáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","shortLead":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","id":"20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8188b9e8-347b-4ac7-814c-2056a5552798","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","timestamp":"2021. január. 12. 10:53","title":"Mit gondolhattak a nőkről, akik ezt a kínai reklámot kitalálták?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama volt amerikai elnök a magyarokat sértette meg, jön a Moderna és Szoboszlai diadala. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama...","id":"20210112_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ffc27e-5952-4178-ad43-aa48f1d61c4b","keywords":null,"link":"/360/20210112_Radar360","timestamp":"2021. január. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerika-szerte fegyveresek védik a parlamenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","shortLead":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","id":"20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3514b777-f98c-4f47-879b-3579ae7f4718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","timestamp":"2021. január. 11. 15:15","title":"Úgy tűnik, Moszkva nagyon megharagudott Berlinre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmesek mehetnek a Duna Televízió egykori székházába, míg az adminisztráció az Infóparkba kerülhet.","shortLead":"A filmesek mehetnek a Duna Televízió egykori székházába, míg az adminisztráció az Infóparkba kerülhet.","id":"20210111_szfe_duna_televizio_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83e486b-1ea7-4deb-9f05-c83cd8764531","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_szfe_duna_televizio_epulet","timestamp":"2021. január. 11. 19:03","title":"RTL: szétszórják a fővárosban a színművészeti egyetem oktatási helyszíneit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]