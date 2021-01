Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavargások után jelentette be a távozó amerikai elnök, hogy átadja a hatalmat; egész Európában, így Magyarországon is folyik a munka, hogy minél többen kaphassanak gyorsan oltást; kiszámolták, hogy a kormány megmenthette volna a válság alatt veszélybe került összes munkahelyet, ha jobban költi el a pénzt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Zavargások után jelentette be a távozó amerikai elnök, hogy átadja a hatalmat; egész Európában, így Magyarországon is...","id":"20210110_Es_akkor_usa_trump_jarvany_brexit_multik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd218627-a4cf-4936-97ed-5f16b1540f3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210110_Es_akkor_usa_trump_jarvany_brexit_multik","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"És akkor nagyot szólt a Trump-valóságshow évadzárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ee6263-f2d5-4d5f-b315-bc77dcd8725f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A nagy nyilvánosságban is ismert Csernus doktor félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet alkot Főnix című új művében, és az öregkorában magát fészkével együtt elégető, majd újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást.","shortLead":"A nagy nyilvánosságban is ismert Csernus doktor félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet alkot Főnix című új...","id":"202101__dr_csernus_imre_pszichiater__nyolcadik_fobunrol_turesrol__rank_bizza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ee6263-f2d5-4d5f-b315-bc77dcd8725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dc20c7-0f3d-439c-a831-4d77e13287df","keywords":null,"link":"/360/202101__dr_csernus_imre_pszichiater__nyolcadik_fobunrol_turesrol__rank_bizza","timestamp":"2021. január. 11. 11:00","title":"Csernus Imre: Az optimizmus magas szinten tarthatja az immunitást a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","shortLead":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","id":"20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d9973b-f496-454d-bb53-ede19b408f80","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. január. 11. 10:31","title":"Kamala Harris túl fehérnek tűnik a Vogue címlapján, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","shortLead":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","id":"20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e21c25-424b-47a3-b83c-47f4f418eb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","timestamp":"2021. január. 11. 11:21","title":"1000 kilométeres hatótávolságú, szemrevaló kínai villanyautót mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef104cf1-26ba-4a44-91ce-cabcace1d5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","timestamp":"2021. január. 10. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is terjed a SIM-cserés bankszámlalecsapolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421b736-6759-46e4-931c-b1e9b75451b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Váradiné Naszályi Márta budavári polgármester meghosszabbította elődje, Nagy Gábor Tamás rokonainak bérleti jogát, így a volt fideszes polgármester szülei még két évig élhetnek nettó 78 ezer forintért egy 105 négyzetméteres önkormányzati bérlakásban. Még ellenzékből a jelenlegi polgármester élesen bírálta, hogy Nagy pályáztatás nélkül, egy jogi kiskaput kihasználva kvártélyozta be családját az exkluzív műemléklakásba, most viszont egy személyben ő maga bólintott rá a maradásukra. Az ellenzéki polgármester szerint nem volt más lehetősége, ráadásul az önkormányzat illetékes bizottsága – az ellenzéki tagokat is beleértve – sem kifogásolta a hosszabbítást. Egy jogász szakértőnk szerint bíróság elé kellett volna vinni ezt a szimbolikus és vitatható ügyet.","shortLead":"Váradiné Naszályi Márta budavári polgármester meghosszabbította elődje, Nagy Gábor Tamás rokonainak bérleti jogát...","id":"20210111_Budavar_ellenzeki_polgarmestere_dontott_tovabb_jar_a_berlakas_a_fideszes_elod_csaladjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2421b736-6759-46e4-931c-b1e9b75451b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44611bc-a5fb-4c16-91e7-a7469685f068","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Budavar_ellenzeki_polgarmestere_dontott_tovabb_jar_a_berlakas_a_fideszes_elod_csaladjanak","timestamp":"2021. január. 11. 06:30","title":"Budavár ellenzéki polgármestere döntött: tovább jár a bérlakás a fideszes elődje családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mérhető forgalmi cél meghatározása nélkül kötelezte fix bónusz fizetésére több beszállítóját a Spar – állapította meg a Nébih vizsgálata.","shortLead":"Mérhető forgalmi cél meghatározása nélkül kötelezte fix bónusz fizetésére több beszállítóját a Spar – állapította meg...","id":"20210112_nebih_spar_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a05bb-8dc7-4e63-91f4-dfb2c0ae9a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_nebih_spar_buntetes","timestamp":"2021. január. 12. 08:49","title":"Tisztességtelen volt a Spar a beszállítóival, 80 milliós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","shortLead":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","id":"20210111_Halalos_baleset_M3as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfad5a-0b2a-4a17-9014-119c3b10b995","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Halalos_baleset_M3as","timestamp":"2021. január. 11. 07:50","title":"Halálos baleset történt az M3-as autópályán, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]