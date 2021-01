Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci lapban megjelent kommentár többsebességes uniót javasol, hogy a közösség egyetlen ügyben se válhasson béna kacsává egyes tagállamok vétója miatt. ","shortLead":"A svájci lapban megjelent kommentár többsebességes uniót javasol, hogy a közösség egyetlen ügyben se válhasson béna...","id":"20201231_Neue_Zurcher_Zeitung_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7415fd98-9032-4c00-a71c-e2043ab11fd6","keywords":null,"link":"/360/20201231_Neue_Zurcher_Zeitung_eu","timestamp":"2020. december. 31. 08:15","title":"Neue Zürcher Zeitung: Dönthessen az EU a magyarok és a lengyelek nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján, hogy a tervek szerint a krónikus betegeknek már jövő év elején elkezdik beadni az oltást. ","shortLead":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján...","id":"20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ff6cb-9a05-4bc9-87a2-d078b735582c","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","timestamp":"2020. december. 31. 12:08","title":"5110 egészségügyi dolgozót oltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötórás vita után, de nagy többséggel fogadták el tervezetet, amit már csak a Lordok Házának kell jóváhagynia.","shortLead":"Ötórás vita után, de nagy többséggel fogadták el tervezetet, amit már csak a Lordok Házának kell jóváhagynia.","id":"20201230_Brexit_londoni_alsohaz_EU_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520053c-8996-4dc7-af57-7a6e8e0ac496","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Brexit_londoni_alsohaz_EU_megallapodas","timestamp":"2020. december. 30. 16:14","title":"Brexit: a londoni alsóház jóváhagyta a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","shortLead":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","id":"20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dd293b-ea52-4644-b11a-67bc97e11b34","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 15:13","title":"Francia állampolgárságot kér a brit miniszterelnök apja, hogy EU-polgár maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év utolsó negyedének eseményösszefoglalója.","shortLead":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év...","id":"202051_oktober_6_duhito_eutorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f962409c-0fcb-4610-ab4c-eac0a70a2a24","keywords":null,"link":"/360/202051_oktober_6_duhito_eutorveny","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Időközi Fidesz-sikertől Szájer bukásáig – 2020 Magyarország, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b1b99-01f1-4915-ac27-f51c8aa0e390","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Már látjuk, hogy gyengült. Hogy vége lesz, nem marad örökké.","shortLead":"Már látjuk, hogy gyengült. Hogy vége lesz, nem marad örökké.","id":"20201231_Nagy_Ivan_Zsolt_Tulelni_2020at_Is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45b1b99-01f1-4915-ac27-f51c8aa0e390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b002fc-bf10-4c3a-a2b7-4687024545eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Nagy_Ivan_Zsolt_Tulelni_2020at_Is","timestamp":"2020. december. 31. 09:40","title":"Nagy Iván Zsolt: Túlélni. 2020-at. Is.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]