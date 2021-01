Az Egyesült Királyság is megvetné a lábát a Holdon, mégpedig elég sok lábat. A britek a tervek szerint 2021 közepén küldenék fel az első holdjárójukat az égitestre, ám ez nem az a tipikus rover lenne: egy robotpók végezheti majd ott a feladatát. A The Science Times azt írja, hogy a küldetést a Spacebit nevű brit cég már meg is állapodott az amerikai Astrobotic nevű vállalattal azért, hogy vigyék el a szerkezetet a Peregrine nevű leszállóegységgel a Holdra.

Az Asagumo nevű robot mintegy 10 centis, és egy kilogrammot nyom. Pavlo Tanasuyuk, a Spacebit vezetője és társalapítója szerint a robot lábait úgy tervezték meg, hogy képes legyen vele a felszín alatti üreges alagutakban közlekedni. Ez azért is fontos, mert az ilyen helyek később akár lakhelyül is szoglálhatnak az ember számára.

Tanasuyuk David Bowie The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars című lemeze miatt kezdett el azon gondolkodni, hogy egyszer olyan rovert épít, ami nem kerekeken gurul. A cégével ezt meg is tudta valósítani, az elnevezésre pedig a JAXA japán űrűgynökségnél dolgozó barátja adott tippet: az Asagumo japánul egy reggel megpillantott pókot jelent, ami szerencsét hoz annak, aki látta.

A júliusban útnak induló robotot kamerákkal is felszerelték, így képe lesz fotókat és videókat is készíteni. A Spacebit szerint a napelemes robotok 10 napig fognak működni, utána ugyanis túlságosan hideg lesz az égitesten, ami tönkreteszi a robotokat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.