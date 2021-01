Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","shortLead":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","id":"20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318c4b8-a23d-4262-a256-8e511891a0be","keywords":null,"link":"/sport/20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2021. január. 11. 21:18","title":"Egy szövetségi kapitánya maradt a női kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","shortLead":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","id":"20210111_Meteorit_Norvegia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5ea147-2495-44d0-aa1e-f70176a9cb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Meteorit_Norvegia","timestamp":"2021. január. 11. 18:23","title":"Meteorit csapódott be Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje, Deák Kristóf első egész estés munkája vagy a látens rasszizmusról szóló magyar produkció. 2020 igencsak kiéheztetett bennünket a klassz filmélményekre, idén talán jól is lakhatunk. A hvg.hu idei nagy filmajánlója. ","shortLead":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje...","id":"20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383602b-bfbf-4ebd-bbdb-66782e340d62","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","timestamp":"2021. január. 11. 20:00","title":"Enyedi Ildikó új filmjével, Tony Sopranóval és a Mátrixszal éled újra a filmipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok, a saját pénzügyi helyzetüket jobbnak érzik, mint egy hónapja, a gazdaság jövőjét azonban csak egy kicsit látják optimistábban.","shortLead":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok, a saját pénzügyi helyzetüket jobbnak érzik, mint egy hónapja...","id":"20210112_gki_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1f45f2-dbfd-4c4f-a767-56781594f88c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gki_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. január. 12. 08:22","title":"Egy kicsit jobbnak érzik a magyarok a pénzügyi helyzetüket, mint 2020 végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e56275c-c210-4b0e-a4e8-6a38623fb27e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszus megszavazta a határozatot, amiben felszólították az alelnököt, hogy alkalmazza a 25. kiegészítést, de Pence közölte levélben, hogy elutasítja Trump felmentését.","shortLead":"Az amerikai kongresszus megszavazta a határozatot, amiben felszólították az alelnököt, hogy alkalmazza a 25...","id":"20210113_Pence_Trump_felmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e56275c-c210-4b0e-a4e8-6a38623fb27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14a15f5-5314-4c66-8ba2-90fd1223d5ed","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Pence_Trump_felmentes","timestamp":"2021. január. 13. 05:59","title":"Pence elutasította Trump felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai Hupej tartományban is felbukkant az újabb, belföldi eredetű koronavírus-fertőzés. A kórokozó terjedése miatt két másik várost már lezártak.","shortLead":"A kínai Hupej tartományban is felbukkant az újabb, belföldi eredetű koronavírus-fertőzés. A kórokozó terjedése miatt...","id":"20210112_kina_fertozes_koronavirus_hupej_tartomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf29af8-1433-45c0-987a-a247a7d14210","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_kina_fertozes_koronavirus_hupej_tartomany","timestamp":"2021. január. 12. 13:10","title":"Kínában megint terjed a koronavírus-fertőzés, már a harmadik nagyvárost zárják le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","shortLead":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","id":"20210112_alberletarak_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66004b4-85bc-4d91-8ed7-92efaadf448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210112_alberletarak_alberlet","timestamp":"2021. január. 12. 05:07","title":"Nyártól megint emelkedhetnek az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]