Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint húsvétig megtízszereződhet a fertőzések száma, ha nem sikerül meggátolni az új variáns terjedését.","shortLead":"Angela Merkel szerint húsvétig megtízszereződhet a fertőzések száma, ha nem sikerül meggátolni az új variáns terjedését.","id":"20210112_Nemetorszag_koronavirus_delafrikai_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543e1003-c15f-41eb-942b-c22b977b621d","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Nemetorszag_koronavirus_delafrikai_mutacio","timestamp":"2021. január. 12. 20:17","title":"Németországban is megjelent a koronavírus dél-afrikai mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd forintot tesznek bele a projektekbe, a magyar kormány 2 milliárd forintot ad ehhez hozzá.","shortLead":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd...","id":"20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ac543b-f979-4eea-a4f3-13fe6d69d282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","timestamp":"2021. január. 12. 14:54","title":"6,5 milliárd forintos japán autóipari beruházásokat jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak a jogviszonyban van lényeges különbség a jelenlegi működéshez képest.","shortLead":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak...","id":"20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9488f2e-4991-43bc-b9ca-fa0c47b2257d","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","timestamp":"2021. január. 12. 16:17","title":"A Debreceni Egyetem kancellárja a modellváltásról: Az intézményi autonómia nőni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jó egy évig tartó, perekkel és intrikákkal teli folyamat végén a luxuspiac királya, az LVMH végül megkaparintotta a Tiffanyt is. ","shortLead":"Jó egy évig tartó, perekkel és intrikákkal teli folyamat végén a luxuspiac királya, az LVMH végül megkaparintotta...","id":"202101__lvmh_es_tiffany__viharos_felvasarlas__alegek_legje__a_luxusipar_capaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c161e-c356-4a08-8820-4e8029fae1a1","keywords":null,"link":"/360/202101__lvmh_es_tiffany__viharos_felvasarlas__alegek_legje__a_luxusipar_capaja","timestamp":"2021. január. 12. 14:00","title":"Hogyan kebelezte be a luxusipar cápája a koronaékszert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","shortLead":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","id":"20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441bb984-d9e8-4e4f-a245-f99e1ed21f14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","timestamp":"2021. január. 13. 06:41","title":"Megemelték a legdrágább Suzuki árát: 20 millió forint felett az Across listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a71b3e-b7c3-413f-8680-4b5dadb81446","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cyril Abiteboul nem ért el komoly sikereket a csapattal, az idén Alpine néven futó Renault megválik tőle. ","shortLead":"Cyril Abiteboul nem ért el komoly sikereket a csapattal, az idén Alpine néven futó Renault megválik tőle. ","id":"20210111_tavozik_Abiteboul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a71b3e-b7c3-413f-8680-4b5dadb81446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f72178c-fa22-41fe-9921-4081896f7d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_tavozik_Abiteboul","timestamp":"2021. január. 11. 17:00","title":"Távozik a Renault Forma–1-es csapatának vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eszközbeszerzésről a miniszterelnök oldalán bemutatott videóból derültek ki részletek. Az egyik nem volt igaz.","shortLead":"Az eszközbeszerzésről a miniszterelnök oldalán bemutatott videóból derültek ki részletek. Az egyik nem volt igaz.","id":"20210111_kinai_maszkgyarto_gep_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cc94db-1c9a-482b-a8a3-227f575c9e97","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_kinai_maszkgyarto_gep_nyomozas","timestamp":"2021. január. 11. 15:05","title":"Nem nyomoznak a 210 millióért megvásárolt kínai maszkgyártó gép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Telefon nevű alkalmazásában olyan sorokat is találtak, ami egy új hívásrögzítős funkció készítésére utal.","shortLead":"A Google Telefon nevű alkalmazásában olyan sorokat is találtak, ami egy új hívásrögzítős funkció készítésére utal.","id":"20210111_google_telefonhivas_rogzitese_ismeretlen_hivoszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b470309-463b-4aeb-b4d2-c0602cb0d5e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_google_telefonhivas_rogzitese_ismeretlen_hivoszam","timestamp":"2021. január. 11. 19:03","title":"Automatikusan rögzítené a Google a hívásokat az androidos telefonokon, ha ismeretlen a hívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]