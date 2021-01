Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","shortLead":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","id":"20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52ac46d-0bb9-40c5-9d18-f7957dc5dcd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","timestamp":"2021. január. 13. 10:03","title":"Az FBI több mint 100 ezer digitális bizonyítékot kapott a Capitolium ostromlóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","shortLead":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","id":"20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8188b9e8-347b-4ac7-814c-2056a5552798","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","timestamp":"2021. január. 12. 10:53","title":"Mit gondolhattak a nőkről, akik ezt a kínai reklámot kitalálták?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","shortLead":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","id":"20210113_havazas_napsutes_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75960596-ecb5-4121-a170-566cda3e913f","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_havazas_napsutes_idojaras","timestamp":"2021. január. 13. 05:10","title":"A havazás után a napsütésé lesz a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bc53e6-0ae9-40ca-bb8e-0daaa0b867ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján, több részben mutattuk be, ez a záró fejezet.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210111_Kasas_Tamas_eletutja_6_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26bc53e6-0ae9-40ca-bb8e-0daaa0b867ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645b5a5d-e069-480c-b154-e34a3c1734fb","keywords":null,"link":"/360/20210111_Kasas_Tamas_eletutja_6_resz","timestamp":"2021. január. 11. 19:00","title":"Ki meri állítani, hogy a sírás nem férfias? – Kásás Tamás életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","shortLead":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","id":"20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8b235-5f57-46a4-bc11-69ff9ca0667c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","timestamp":"2021. január. 13. 05:29","title":"Mindössze 50 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a kínai Sinovac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok felé terelni különböző eszközökkel. A mentőszolgálatnál például már nyilatkoznia kell azoknak a dolgozóknak, akik nem oltatják be magukat. ","shortLead":"Ha kötelező oltásról még szó sincs, egyre több jel utal arra, hogy elkezdik az oltásban sorra kerülőket az oltópontok...","id":"20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572bfa64-ea4a-477b-bacd-aa047a367cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Nyilatkozniuk_kell_rola_a_mentosoknek_ha_nem_oltatjak_be_magukat","timestamp":"2021. január. 12. 15:33","title":"Nyilatkozniuk kell a mentősöknek, ha nem oltatják be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f25485-f33b-4e05-86fd-c09206822f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Exynos 2100 egy nyolcmagos processzor lett, ami úgy képes az elődökhöz képest nagyobb teljesítményre, hogy azoknál kevesebb energiát fogyaszt.","shortLead":"Az Exynos 2100 egy nyolcmagos processzor lett, ami úgy képes az elődökhöz képest nagyobb teljesítményre, hogy azoknál...","id":"20210112_samsung_exynos_2100_processzor_galaxy_s21_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f25485-f33b-4e05-86fd-c09206822f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29596d-1d1e-4ab5-9fb6-1d7abf6496ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_samsung_exynos_2100_processzor_galaxy_s21_ces_2021","timestamp":"2021. január. 12. 18:13","title":"Bemutatta a Samsung a processzort, amit a Galaxy S21-ekbe tesznek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06338084-3f06-4198-a7e6-4f9b07033104","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem elírás történt, a csikóhalaknál valóban a hímek szülnek.","shortLead":"Nem elírás történt, a csikóhalaknál valóban a hímek szülnek.","id":"20210113_csikohal_szuletett_ausztraliaban_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06338084-3f06-4198-a7e6-4f9b07033104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36479eb-8418-463b-972d-7491a8b1ad75","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_csikohal_szuletett_ausztraliaban_video","timestamp":"2021. január. 13. 13:39","title":"Száznál több utódot hozott világra egy hím csikóhal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]