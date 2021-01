Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akkor lesz biztos a több mint 200 millió euró, amikor a kulcsfontosságú közreműködő megbízásáról is megállapodtak.","shortLead":"Akkor lesz biztos a több mint 200 millió euró, amikor a kulcsfontosságú közreműködő megbízásáról is megállapodtak.","id":"20210115_kihirdettek_norveg_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c468bb8-5cf2-41f0-9c88-2b11e63f3426","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_kihirdettek_norveg_alap","timestamp":"2021. január. 15. 09:46","title":"Kihirdették a Norvég Alap együttműködési megállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","shortLead":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","id":"20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f876808-dba9-4a34-9621-b6a26639aa41","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","timestamp":"2021. január. 14. 21:42","title":"Már hárommillió védőoltást adtak be eddig az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette le az amerikai elnök mandátumát. Az általa felhergelt tömeg viszont marad, és válaszokat követel vélt és valós sérelmeire","shortLead":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette...","id":"20210113_Washingtoni_zaszlorontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac27990-682b-4414-9673-2f1cf3b6038e","keywords":null,"link":"/360/20210113_Washingtoni_zaszlorontas","timestamp":"2021. január. 13. 13:00","title":"A szájhős Trump megy, de nagy árat fizethet ezért a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal. Ugyanakkor történelmi jelentőségű változások indultak el, amelyeket nem lehet megállítani – véli Ürge-Vorsatz Diána klímakutató.","shortLead":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal...","id":"202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190358d4-7a1f-4dca-93c5-ac33dcc49b5c","keywords":null,"link":"/360/202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","timestamp":"2021. január. 13. 11:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána klímakutató: Nem lehet csak ígérgetni cselekedetek nélkül, már holnap muszáj lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","shortLead":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","id":"20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91420763-21fe-4f2d-909d-3da6b1ffb7ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","timestamp":"2021. január. 13. 17:14","title":"Valószínűleg nem találná ki, melyik sorozatot streamelték a legtöbben 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","shortLead":"A férfi egy szállodai lopás közben késelte meg a recepcióst.","id":"20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24108188-b9eb-4501-b775-974f157a6ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mexiko_keseles_itelet_szalloda","timestamp":"2021. január. 14. 21:24","title":"Tíz évet börtönt kapott a tizenhét évig Mexikóban bujkáló budai késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","shortLead":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","id":"20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12113a4-337b-45fb-8300-f3d3c2870b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","timestamp":"2021. január. 15. 09:03","title":"71 milliárd forintnyi bitcoin lapul egy jelszóval védett lemezen, de a tulajdonosa nem tudja a kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald Trump. De a velünk maradó, és a republikánus párt szervezetét megtámadó trumpizmust okozó problémák felismerése nélkül Joe Bidennek és a demokratáknak sem lesz egyszerű dolga megtalálni az orvosságot – magyarázza a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni American Purpose online magazin főszerkesztője, a Szabad Európa Rádió volt igazgatója.



","shortLead":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald...","id":"202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a260e-7df7-4b17-b537-6141c37f1cea","keywords":null,"link":"/360/202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","timestamp":"2021. január. 14. 11:00","title":"Jeff Gedmin: Amerika bajainak felmérése nélkül nem lehet megszabadulni a trumpizmustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]