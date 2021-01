Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","shortLead":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","id":"20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa8a67-9574-4638-a003-8feaef0471c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","timestamp":"2021. január. 16. 05:47","title":"Pont az Autókereskedők műsorvezetője mellet húzott el egy Aston Martin V12 Speedster – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka, és nem is akármilyen irányba.","shortLead":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka...","id":"20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1bcaf-2b73-4449-947c-aa97fc5d81ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","timestamp":"2021. január. 15. 10:33","title":"Nagyszabású Star Wars-játék készül, ezúttal a Ubisoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1235d6e2-07fb-415e-a3ba-8273b41ecb83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ellepték a télisportok kedvelői az egykori koncentrációs tábort. ","shortLead":"Ellepték a télisportok kedvelői az egykori koncentrációs tábort. ","id":"20210115_buchenwald_tomegsir_szanko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1235d6e2-07fb-415e-a3ba-8273b41ecb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48f514-c2f8-4839-a8b3-932ae93918bf","keywords":null,"link":"/elet/20210115_buchenwald_tomegsir_szanko","timestamp":"2021. január. 15. 17:53","title":"Intézkedni kellett Buchenwaldban, miután sokan a tömegsíroknál szánkóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","shortLead":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","id":"20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace23838-5816-4080-9e87-81f00ee99cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","timestamp":"2021. január. 15. 11:11","title":"Hatalmas lángokkal égett egy kamion Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről készített valaki a kínai metrón. A jelek szerint a cég jól áll az összecsukható telefon fejlesztésével.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről...","id":"20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331be0a4-454d-46ed-9269-6e53aa25905a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","timestamp":"2021. január. 15. 11:33","title":"A kínai metrón készült lesifotó a Xiaomi összehajtható okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar halálozási adatok az elmúlt év végén jelentősen meghaladták a sokéves átlagot, ráadásul 4000 esetben a Covid sem magyarázza az eltérést. A kormány magyarázattal nem szolgál, csak az Európai Uniót hibáztatja a kevés oltásért. Pedig épp csak az EU-nak köszönhetjük, hogy már beoltottak tízezreket.","shortLead":"A magyar halálozási adatok az elmúlt év végén jelentősen meghaladták a sokéves átlagot, ráadásul 4000 esetben a Covid...","id":"202102_oltakozas_es_halalozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7423a4-6a77-4d77-af5d-52140747b5b2","keywords":null,"link":"/360/202102_oltakozas_es_halalozas","timestamp":"2021. január. 14. 16:30","title":"A kormány sem tartja be oltási tervét, nem csoda, hogy sokan ügyeskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","id":"20210114_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2d354-6eb6-4aaf-8ec3-92301805207c","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 15:18","title":"Már közel 44 ezren haltak meg Németországban koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]