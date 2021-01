Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért tájékoztató kampányt is indít. Karácsony szerint a kormány képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról.","shortLead":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért...","id":"20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fcd791-a02d-4a1c-8ec8-b89f949c22f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","timestamp":"2021. január. 16. 18:41","title":"Karácsony a vakcinák iránti bizalmat hiányolja az átoltottság növeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói székhelyű, szemétválogató robotokat fejlesztő AMP Robotics startupnál is, melyet befektetők nemrég 55 millió dollárral támogattak meg. ","shortLead":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói...","id":"202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334af9a1-ae18-4482-93e0-e94b76a41020","keywords":null,"link":"/360/202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","timestamp":"2021. január. 17. 16:15","title":"Szélsebesen válogatja a szemetet egy amerikai robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1867cac-3f09-4bc0-a021-7647aed8a0ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ónodi-Szűcs Zoltánnak nem ez az első egészségügyi fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozása.","shortLead":"Ónodi-Szűcs Zoltánnak nem ez az első egészségügyi fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozása.","id":"202102_spinotron_volt_kormanytag_alfatolgammaig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1867cac-3f09-4bc0-a021-7647aed8a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13cab1f-cb9f-4467-94bd-bb946402faba","keywords":null,"link":"/360/202102_spinotron_volt_kormanytag_alfatolgammaig","timestamp":"2021. január. 17. 14:00","title":"Sugárterápiába fektet a volt egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","shortLead":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","id":"20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce964f4e-9fc5-4450-b987-3fb07f72721a","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 17. 11:48","title":"Pécsi virológusok: Olyanoknál azonosították a koronavírus brit mutációját, akik nem utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","shortLead":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","id":"20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62857ecf-b249-40f0-8214-b3bd99e902f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","timestamp":"2021. január. 18. 06:57","title":"Hétfő hajnaltól él az Egyesült Királyságba utazók karanténkötelezettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","shortLead":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","id":"20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86877caf-51e8-45aa-8913-573349808ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:30","title":"Szlovákiában csak negatív teszttel lehet majd munkába menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","shortLead":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","id":"20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85654b-9878-4611-bd14-26bc716b4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","timestamp":"2021. január. 17. 12:42","title":"A Sinopharm vakcináját 60 éven aluliaknak adják Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idei évtől az online kasszát működtető cégek kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását. A szabályozás általi fejlesztések előrelépést jelenthetnek a vállalkozások számára - közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Az idei évtől az online kasszát működtető cégek kötelesek biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus fizetés...","id":"20210116_Az_elektronikus_fizetesi_lehetoseg_noveli_a_vallalkozasok_versenykepesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf97ad-39c6-4705-88c5-aa6b41553c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Az_elektronikus_fizetesi_lehetoseg_noveli_a_vallalkozasok_versenykepesseget","timestamp":"2021. január. 16. 16:18","title":" PM: jól járnak a cégek az elektronikus fizetéssel, mert így többet költ a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]