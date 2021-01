Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnökségének utolsó hetére soha nem látott mélypontra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - derül ki a FiveThirtyEight választási elemző portál szombati összesítéséből.","shortLead":"Elnökségének utolsó hetére soha nem látott mélypontra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - derül ki...","id":"20210116_Egyetlen_elnok_sem_volt_annyira_nepszerutlen_elso_ciklusa_vegen_mint_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52e5fb-da00-4596-90ce-8e3c18390ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Egyetlen_elnok_sem_volt_annyira_nepszerutlen_elso_ciklusa_vegen_mint_Trump","timestamp":"2021. január. 16. 20:47","title":"Egyetlen elnök sem volt annyira népszerűtlen első ciklusa végén, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","shortLead":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","id":"20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce964f4e-9fc5-4450-b987-3fb07f72721a","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 17. 11:48","title":"Pécsi virológusok: Olyanoknál azonosították a koronavírus brit mutációját, akik nem utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Guardtime által fejlesztett VaccineGuard nyilvántartja, hogy mely állampolgárok oltották már be magukat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) utasítására készülő rendszer teszteléséhez a vállalat közlése szerint Magyarország is csatlakozott.","shortLead":"A Guardtime által fejlesztett VaccineGuard nyilvántartja, hogy mely állampolgárok oltották már be magukat...","id":"20210118_vakcina_igazolas_koronavirus_vaccineguard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8427ca1-e656-4f97-81fd-6d43495badde","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_vakcina_igazolas_koronavirus_vaccineguard","timestamp":"2021. január. 18. 14:08","title":"Kiderült, hogy Magyarország is részt vesz a vakcina után járó igazolás tesztelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","id":"20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df22e0-6ef9-437d-8da6-5cb3f3875fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","timestamp":"2021. január. 17. 12:25","title":"Meghalt Benjamin de Rothschild báró, a híres bankbirodalom örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg feltartóztatni.","shortLead":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg...","id":"20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431ad99-f850-46f4-9ebb-0017a8c048f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","timestamp":"2021. január. 18. 13:43","title":"Több ezer hondurasi bevándorló rekedt Guatemalában, összecsaptak a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves férfi inkább nem utazott haza Los Angelesbe. Enni az utasoktól kapott. Enni az utasoktól kapott.","id":"20210118_repuloter_chicago_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0688ff07-3f35-4319-b494-5f60a45558d3","keywords":null,"link":"/elet/20210118_repuloter_chicago_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 08:41","title":"Hónapokig élt a chicagói reptéren, mert félt a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210117_jofogas_adathalasz_uzenet_kinai_vakcina_meteorit_norvegia_david_attenborough_samsung_galaxy_s21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9398d8b-7d63-438d-996b-4093e9a4f655","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_jofogas_adathalasz_uzenet_kinai_vakcina_meteorit_norvegia_david_attenborough_samsung_galaxy_s21","timestamp":"2021. január. 17. 12:03","title":"Ez történt: Bankkártyával lopó csalókat leplezett le a Jófogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig a Földet. Most egy interaktív weboldalt is létrehoztak a projektnek.","shortLead":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig...","id":"20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e83ad5-6860-4528-9a94-3418741f1d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","timestamp":"2021. január. 18. 12:03","title":"Műholdra szerelte egy DSLR fényképezőjét a Canon, onnan fotózták le a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]