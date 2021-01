Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ne kövessék el a H1N1- és HIV-világjárványok idején elkövetett hibákat – kéri a tehetős országoktól Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.","shortLead":"Ne kövessék el a H1N1- és HIV-világjárványok idején elkövetett hibákat – kéri a tehetős országoktól Tedrosz Adhanom...","id":"20210118_who_moralis_bukas_szelen_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795781c6-7b98-43b7-b6f0-60b6bd8fbc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_who_moralis_bukas_szelen_a_vilag","timestamp":"2021. január. 18. 21:24","title":"WHO-főigazgató: Katasztrofális morális bukás szélére sodródott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország jelentkezett a kínai oltásért. Az EU-ban a Magyarországon a legalacsonyabb az oltakozási kedv, derül ki egy friss uniós felmérésből.

","shortLead":"Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország...","id":"20210119_eb_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b144dae-35b5-47bc-a9f6-0cf576b85942","keywords":null,"link":"/eurologus/20210119_eb_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:14","title":"Európai Bizottság: Az uniós tagállamok közül eddig csak Magyarország jelentkezett be a kínai vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d71e0a3-56a0-472d-bb78-97794bb0b520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Li Dzse Jongot 2017-ben is elítélték, akkor egy év után szabadulhatott. A mostani ügyben fellebbezett, de jogi szakértők szerint aligha számíthat sikerre. A vád – megint csak – vesztegetés.","shortLead":"Li Dzse Jongot 2017-ben is elítélték, akkor egy év után szabadulhatott. A mostani ügyben fellebbezett, de jogi...","id":"20210119_letoltendo_borton_samsung_electronics_li_dzse_jong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d71e0a3-56a0-472d-bb78-97794bb0b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3144aea5-8441-4bba-9e70-d086d04c0647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_letoltendo_borton_samsung_electronics_li_dzse_jong","timestamp":"2021. január. 19. 12:03","title":"Ismét börtönbe kell vonulnia a Samsung első emberének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","shortLead":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","id":"20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3740-5f5c-43c0-98ae-d0124de95c26","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","timestamp":"2021. január. 19. 09:40","title":"Független alkotóműhelyt hoznak létre az SZFE tiltakozó polgárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","shortLead":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","id":"20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15d9505-4f7c-40a0-bcc1-ad14d7f81cd5","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 18. 09:34","title":"Ingyen marihuánát adnának a koronavírus elleni oltásért Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak beszélnek a politikáról és az üzletről, a nők pedig az érzelmi életről.","shortLead":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak...","id":"20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87cf771-7eac-4c2c-a25a-956999f53c99","keywords":null,"link":"/elet/20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","timestamp":"2021. január. 19. 10:10","title":"Rétvári: Azért írják a tankönyvben, hogy a férfi politizál, a nő érzelmi életet él, mert ezek a jellemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","shortLead":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","id":"20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8a752-cdfe-4c90-acb9-178d667c1445","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 21:36","title":"Egy nap alatt négyen meghaltak egy belga idősotthonban, miután megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","shortLead":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","id":"20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49511f10-df0b-4c54-8212-791392cbcf35","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","timestamp":"2021. január. 19. 13:12","title":"Telefonon beszéltek a mélyben rekedt kínai bányászokkal, gyorsan fogy a levegőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]