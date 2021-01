Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy a vakcina mellékhatásai miatt romolhat az egyébként is súlyos beteg emberek állapota.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy a vakcina mellékhatásai miatt romolhat az egyébként is súlyos beteg emberek...","id":"20210118_norvegia_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_idosek_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23110d48-b6b4-433c-82da-6cc39a92e597","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_norvegia_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_idosek_halala","timestamp":"2021. január. 18. 17:35","title":"Nem találtak közvetlen összefüggést az oltás és az idősek halála között a norvég hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney, amelynek nemcsak főszereplője, hanem rendezője is.","shortLead":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney...","id":"202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45572754-7998-4e95-ba51-61162aa2de36","keywords":null,"link":"/360/202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","timestamp":"2021. január. 18. 15:00","title":"Van rosszabb a világjárványnál, legalábbis George Clooney legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban nehezíti a Pfizer-BioNTech szállítmányok késése. 