Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40d11869-e964-462c-8f29-73fc8e2259f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tiltakozást nem engedélyezték a hatóságok, így a rendőrség oszlatott.","shortLead":"A tiltakozást nem engedélyezték a hatóságok, így a rendőrség oszlatott.","id":"20210117_A_korlatozasok_ellen_tuntettek_Amszterdamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40d11869-e964-462c-8f29-73fc8e2259f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ba4a02-6576-406b-b893-1237082d423e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_A_korlatozasok_ellen_tuntettek_Amszterdamban","timestamp":"2021. január. 17. 17:42","title":"A korlátozások ellen tüntettek Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","shortLead":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","id":"20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732709bd-dc1c-4581-b68b-a44bef736071","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","timestamp":"2021. január. 17. 20:12","title":"Úgy tűnik, a bíróság szerint rendben voltak a dudálós tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","shortLead":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","id":"20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c98b2cf-b382-4d7a-a4e6-4e646e709db2","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","timestamp":"2021. január. 17. 11:06","title":"Letartóztattak egy fegyveres férfit, akinél hamisított belépő volt Biden beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár...","id":"20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae343ca-50a6-4e77-a6c3-28db1ef9b8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","timestamp":"2021. január. 18. 08:33","title":"A mobilunkon bemutatott digitális oltási könyvvel is igazolható lehet, hogy kaptunk vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058414db-c5aa-4134-8fd1-d2f40a75d317","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sípálya üzemeltetője szerint minden héten több zsáknyi szemét gyűlik össze.\r

","shortLead":"A sípálya üzemeltetője szerint minden héten több zsáknyi szemét gyűlik össze.\r

","id":"20210118_Muanyagszemet_Kekesteto_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058414db-c5aa-4134-8fd1-d2f40a75d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24859f46-64bd-4cc6-84f1-20a497edb08d","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Muanyagszemet_Kekesteto_hetvege","timestamp":"2021. január. 18. 20:51","title":"Elborította a műanyagszemét a Kékestetőt a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette...","id":"20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f924b7-1b77-4ff5-b7e8-76632d248385","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","timestamp":"2021. január. 17. 17:27","title":"Túlteljesítik oltási tervüket a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcba61a-b8e8-41ba-abee-e9eab3c9aa9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha minden a tervek szerint megy 100 ezer ilyen sikolyhangú furgon járja majd az utcákat Amerikában. ","shortLead":"Ha minden a tervek szerint megy 100 ezer ilyen sikolyhangú furgon járja majd az utcákat Amerikában. ","id":"20210118_Horror_film_hangja_van_az_Amazon_elektromos_furgonjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcba61a-b8e8-41ba-abee-e9eab3c9aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e19666-b7de-41cc-b444-8363af8175e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Horror_film_hangja_van_az_Amazon_elektromos_furgonjanak","timestamp":"2021. január. 18. 13:23","title":"Horrorfilmbe illő hangot ad az Amazon elektromos furgonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]