[{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","shortLead":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","id":"20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66aaeda-75e2-40e5-8ccc-0ff28377d743","keywords":null,"link":"/360/20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","timestamp":"2021. január. 18. 13:20","title":"Révész Sándor: Ha volna önbeteljesítő optimizmus…akkor jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz ellenzéki letartóztatásának ügyét. ","shortLead":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz...","id":"20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d1367-bb38-4bc4-a609-7375ba0b37cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","timestamp":"2021. január. 18. 13:44","title":"Von der Leyen és Lengyelország is Navalnij azonnali szabadon engedését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség honlapja segítségével összegyűjtötte, hogy kik voltak a legszerencsétlenebb bűnelkövetők tavaly.","shortLead":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség...","id":"20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bd4f48-b2ba-45f1-96ae-b7983e0f6215","keywords":null,"link":"/360/20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","timestamp":"2021. január. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: 2020 legbénább bűnözői a police.hu-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves férfi inkább nem utazott haza Los Angelesbe. Enni az utasoktól kapott.","shortLead":"Egy 36 éves férfi inkább nem utazott haza Los Angelesbe. Enni az utasoktól kapott.","id":"20210118_repuloter_chicago_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0688ff07-3f35-4319-b494-5f60a45558d3","keywords":null,"link":"/elet/20210118_repuloter_chicago_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 08:41","title":"Hónapokig élt a chicagói reptéren, mert félt a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3eaf00-b904-4324-97db-d7a6e3f986a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint kedden 61 tálcányi Pfizer-oltás érkezik az országba, a Modernát csaknem “eloltották” a hétvégén az idősotthonokban. A brit vírusvariáns miatt gyakrabban kell kezet mosni. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint kedden 61 tálcányi Pfizer-oltás érkezik az országba, a Modernát csaknem “eloltották”...","id":"20210118_muller_cecilia_oltas_koronavirus_mutacio_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3eaf00-b904-4324-97db-d7a6e3f986a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d977f-b33e-4034-a2ed-46de849a7ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_muller_cecilia_oltas_koronavirus_mutacio_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 18. 12:30","title":"Müller Cecília: Számítanunk kell arra, hogy a brit variáns nagyobb mértékben fog fertőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 19. 09:30","title":"Részvénypiaci változások a feltörekvő régiókban: ki a legjobb válságkezelő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy az őszi szemeszter kreditjeit ne tavasszal regisztrálják. ","shortLead":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy az őszi szemeszter kreditjeit ne tavasszal regisztrálják. ","id":"20210118_SZFE_107_tanar_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1108f344-30af-4c07-b212-513f4caa2101","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_SZFE_107_tanar_kozlemeny","timestamp":"2021. január. 18. 22:31","title":"SZFE: 107 tanár követeli az őszi félév teljes elismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a7dfa1-3b39-4175-8087-464ef1f313c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a vetélytársak még mindig a Kínából elindult Covid–19-járvánnyal küszködnek, addig Peking képes gazdasági növekedésről beszámolni. A negyedik negyedév jobban sikerült a vártnál, idén ezért remélnek dinamikus GDP-növekedést.","shortLead":"Miközben a vetélytársak még mindig a Kínából elindult Covid–19-járvánnyal küszködnek, addig Peking képes gazdasági...","id":"20210118_Novekedni_tudott_tavaly_a_kinai_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a7dfa1-3b39-4175-8087-464ef1f313c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241fce76-7945-4265-9922-ee29b5cb260e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Novekedni_tudott_tavaly_a_kinai_gazdasag","timestamp":"2021. január. 18. 14:19","title":"Növekedni tudott tavaly a kínai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]