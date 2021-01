Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","shortLead":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","id":"20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45871c3b-4076-4648-b786-2139d78e2f89","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","timestamp":"2021. január. 20. 16:35","title":"Index: Az OGYÉI már jóváhagyta az orosz vakcinát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77704f6-94db-4d7c-9a19-5e9ca5e2926e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább eszkalálódik az Őr utcai társasház helyzete: miközben a szomszédban építkezés zajlik, több lakónak is szinte lakhatatlanná vált a lakása. Az építtető független szakértői véleményre hivatkozva azt mondja: a ház állapota már az építkezés előtt is rossz volt.","shortLead":"Tovább eszkalálódik az Őr utcai társasház helyzete: miközben a szomszédban építkezés zajlik, több lakónak is szinte...","id":"20210120_or_utca_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e77704f6-94db-4d7c-9a19-5e9ca5e2926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5915a7-7fff-4e79-8dc5-022c24ce32ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210120_or_utca_ingatlan","timestamp":"2021. január. 20. 14:00","title":"Veszélyessé váltak egy józsefvárosi ház lakásai: a lakók szerint egy építkezés, az építtető szerint a ház alapállapota miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","shortLead":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","id":"20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633a83cb-04ee-49e9-a597-cf4646d3ab99","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Ilyen, amikor az emberség a falakat is áttöri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A közös vakcinabeszerzés hasznosságát nem kérdőjelezik meg az Európai Parlament politikusai, de számos kérdésre nem kapnak választ a megkötött szerződések titkossága miatt.","shortLead":"A közös vakcinabeszerzés hasznosságát nem kérdőjelezik meg az Európai Parlament politikusai, de számos kérdésre nem...","id":"20210119_Megosztja_az_Europai_Parlamentet_az_oltashelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f89269-7b51-44df-aba4-9369a53fe95c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210119_Megosztja_az_Europai_Parlamentet_az_oltashelyzet","timestamp":"2021. január. 19. 12:15","title":"Az Európai Parlamentben sincs egyetértés a Covid-oltással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű weboldalán.","shortLead":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű...","id":"20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688c1a2-8f97-4b71-bc70-3c2790f52b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","timestamp":"2021. január. 20. 09:25","title":"Hackerek törhették fel a Nemzeti Színház honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kedvezményezettek között magánszállásadók kisebb felújításai mellett itthonról is ismert milliárdosok gigaprojektjei is feltűnnek.","shortLead":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek...","id":"20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae09d97-e330-4799-a679-6ce84b93f731","keywords":null,"link":"/360/20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","timestamp":"2021. január. 20. 13:00","title":"Ismerős vállalkozók tűnnek fel a határon túlra fizetett milliárdos támogatások körül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","shortLead":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","id":"202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b35086-e547-4323-9311-c3982f931914","keywords":null,"link":"/360/202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","timestamp":"2021. január. 19. 14:00","title":"400 ezer éve az ősemberek is téli álmot aludhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]