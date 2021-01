Egyenlő elbírálást kér az Apple-től a Coalition for a Safe Web (CSW) elnevezésű nonprofit társaság (amelynek elnöke egyébként Marc Ginsberg, az Egyesült Államok korábbi marokkói nagykövete) a Parler és a Telegram esetében, és kérését az Észak-Kalifornia-i kerületi bíróságon nyomatékosítja.

A Parler egy közösségi alkalmazás, amely a Capitolium ostroma előtt tele volt erőszakos, felkelésre buzdító felhívásokkal, illetve nem távolította el a gyűlöletkeltő és járványszkeptikus posztokat sem – mindez nem fért össze sem az Apple, sem a Google szabályaival, így az appot törölték mindkét nagy alkalmazásboltból.

A CSW szerint hasonlóan kellene eljárni a Telegram esetében is, ugyanis ebből az alkalmazásból sem sikerült kigyomlálni az erőszakos és szélsőséges beszélgetéseket, gyűlöletkeltő tartalmakat (amelyek esetenként még a Parlerhez képest is durvák), még a Capitolium támadása után sem. A felperes azzal érvel, hogy az ilyen tartalmak (is) sértik az Apple alkalmazásboltjának feltételeit.

© Freepik

Hivatkoznak még tavalyi kutatásaikra is, amelyekből ugyancsak kiderült, hogy a platformot uszításra, szélsőséges nézetek terjesztésére használják, és miután az Apple éppen ilyen okok miatt döntött a Parler kivonása mellett, a Telegram esetében is hasonló elbírálást kérnek. A koalíció ügyvédje szerint hasonló pert terveznek a Google-lel szemben is. Egyelőre még sem az Apple, sem a Telegram szóvivője nem kommentálta a peres eljárás hírét.

A ügy apró pikantériája, hogy időközben a „történelem legnagyobb digitális migrációja” indult el a Telegram felé, a WhatsApp vitatott adatvédelmi frissítése miatt. A Telegram aktív felhasználóinak száma az év elején már meghaladta a félmilliárdot, és Pavel Durov alapító szerint az elmúlt napokban még jobban megugrott az aktivált fiókok száma. Állítólag politikai vezetők is csatlakoztak: Brazília, Törökország, Franciaország, Ukrajna, Izrael, Szingapúr, Tajvan és Mexikó vezetői is bejelentkeztek a platformra.

