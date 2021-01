Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi világbajnokságon.","shortLead":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi...","id":"20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed39631-4ef1-43e4-bcd2-b998ad997d6f","keywords":null,"link":"/sport/20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 21. 18:55","title":"Kézilabda-vb: magabiztos győzelem a brazilok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák. A felhasználók oldaláról azonban ez nem annyira egyértelmű.","shortLead":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák...","id":"20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b458efc-527a-47be-ab5f-c5c478dce728","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","timestamp":"2021. január. 20. 15:03","title":"Itt a Galaxy S21, szabadulna a Samsung a Galaxy S20-tól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára.","shortLead":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság...","id":"20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4083fb46-526b-4cd5-b059-59b66f87772f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 20. 18:02","title":"A külügyminisztérium és az NNK már az orosz vakcina vásárlásáról szóló szerződést vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat, hanem például arra is, hogy szövegesen megmutassa a látássérült felhasználóknak, mi látható egy adott fényképen. A cég ígérete szerint 2021-ben továbbfejlesztik ezt a funkciót, és ennek mikéntjéről néhány részlet is kiderült.","shortLead":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat...","id":"20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb631c6-6e4c-4ef6-8729-c02921f341b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","timestamp":"2021. január. 21. 08:33","title":"Javít az algoritmusán a Facebook, a látássérültek is jobban tudják majd használni az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr, szokatlan, rendkívüli elemeket is.","shortLead":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr...","id":"20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d4364-4b12-4e96-8ee8-2dd65dc75099","keywords":null,"link":"/360/20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","timestamp":"2021. január. 20. 15:00","title":"Biblia, bojkott, bálok, törés-zúzás az amerikai elnöki beiktatások történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","shortLead":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","id":"20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f89dfa-74f5-4043-9186-8909b2a14bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","timestamp":"2021. január. 20. 10:31","title":"Kizárták az eljárásból Czeglédy Csaba ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","shortLead":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","id":"20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68d3a10-1e40-4fe8-9b05-fa48a70cadb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","timestamp":"2021. január. 21. 11:59","title":"A tőzsdéknek tetszik, hogy Biden átvette a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]