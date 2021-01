Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2012-ben fedezte fel a Gamarue.1 nevű rosszindulatú programot, amelyet most néhány brit gyermek számítógépén is megtaláltak. A készülékeket a brit kormány osztotta ki, hogy könnyebb legyen a járvány miatti otthoni tanulás.","shortLead":"A Microsoft 2012-ben fedezte fel a Gamarue.1 nevű rosszindulatú programot, amelyet most néhány brit gyermek...","id":"20210121_kemprogram_malware_szamitogepes_virus_laptop_brit_kormany_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d102a5-259c-42f9-ba0c-1d46c9aa0c8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_kemprogram_malware_szamitogepes_virus_laptop_brit_kormany_gyerekek","timestamp":"2021. január. 21. 20:03","title":"Orosz szerverekhez kapcsolódó kémprogramot találtak brit iskolásoknak adott laptopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Password Monitor néven került az Edge böngészőbe az az új biztonsági funkció, ami figyelmeztetést küld a felhasználónak, ha valamelyik jelszava kikerülhetett az internetre.","shortLead":"Password Monitor néven került az Edge böngészőbe az az új biztonsági funkció, ami figyelmeztetést küld...","id":"20210122_microsoft_edge_jelszo_password_monitor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5b98c3-7344-42a2-a898-a27d546f4dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_microsoft_edge_jelszo_password_monitor","timestamp":"2021. január. 22. 13:03","title":"Jelezni fog az Edge böngésző, ha ellopták a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f85ef9-a6e1-4f35-add1-0e342295b94b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Covishield koronavírus elleni vakcina gyártásáról mutatott be képsorokat a Corriere.it.","shortLead":"A Covishield koronavírus elleni vakcina gyártásáról mutatott be képsorokat a Corriere.it.","id":"20210123_Video_Igy_keszul_az_Astrazeneca_vakcinaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f85ef9-a6e1-4f35-add1-0e342295b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eccfcf-cca8-4d80-b2ee-a292af4664b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Video_Igy_keszul_az_Astrazeneca_vakcinaja","timestamp":"2021. január. 23. 09:24","title":"Videó a gyárból: így készül az Astrazeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump volt amerikai elnök pénzügyi beszámolójából kiderül, hogy kitől és milyen ajándékokat kapott a hivatali ideje alatt. Az egyik sorban az Apple-t vezető Tim Cook neve is olvasható.","shortLead":"Donald Trump volt amerikai elnök pénzügyi beszámolójából kiderül, hogy kitől és milyen ajándékokat kapott a hivatali...","id":"20210121_tim_cook_apple_mac_pro_ajandek_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fba9c9-a610-4c8f-966e-fdecc7c9ae5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_tim_cook_apple_mac_pro_ajandek_donald_trump","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"Tim Cook 1,7 milliós ajándékot küldött Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","shortLead":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","id":"20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b5cb1b-6b67-4e02-a792-82511b34f359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 15:56","title":"Már teszteli az Emirates a digitális „járványútlevelét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7168708e-7dd4-4322-9976-9d15afaa2e5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a prototípusa létezik annak az új kínai mágnesvasútnak, amely az ázsiai szakemberek első mérései alapján 620 kilométer/h-s sebességre képes. Mire azonban forgalomba kerül, ennél is gyorsabb lesz.","shortLead":"Egyelőre csak a prototípusa létezik annak az új kínai mágnesvasútnak, amely az ázsiai szakemberek első mérései alapján...","id":"20210122_magnesvasut_kina_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7168708e-7dd4-4322-9976-9d15afaa2e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d305dc-893e-409f-a131-cab212d978e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_magnesvasut_kina_vonat","timestamp":"2021. január. 22. 08:03","title":"620 km/h-val zakatol az új kínai mágnesvasút, de még rátesznek egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Zsámbéki Gábor","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Elsőként Zsámbéki Gábor rendező.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7504cc6b-f2d4-4eee-a1e3-d958c8eff794","keywords":null,"link":"/360/20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 22. 12:00","title":"Zsámbéki Gábor: Lerombolása barbárság, és így marad meg az emlékezetben – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88a5cfd-3d26-458a-8e71-9e6917bce6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","timestamp":"2021. január. 22. 13:17","title":"Nincs felelőse a négy ember halálát okozó dombóvári tragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]