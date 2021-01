Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ef85a2c-9f68-46cc-98b5-0c60602755fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"247 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"247 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20210125_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ef85a2c-9f68-46cc-98b5-0c60602755fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff08eae-03e5-44b4-9db7-7a13618ba8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. január. 25. 09:22","title":"12 ezer fölé emelkedett a járvány magyar áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint hatvan embert, többségében amerikai állampolgárt. A hivatalban lévő elnök, Jimmy Carter képtelennek bizonyult a válság megoldására, sokan vélik úgy, hogy a politikus tehetetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy Ronald Reagan nyerte meg az 1980-as elnökválasztást.","shortLead":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint...","id":"20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8a0926-3589-4bed-8954-cd86f7862f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","timestamp":"2021. január. 24. 13:00","title":"Egy túszválság, amely megváltoztathatta egy amerikai elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","shortLead":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","id":"20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bf2eeb-ffe9-422d-9273-8f62d4bc25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","timestamp":"2021. január. 23. 14:31","title":"Letartóztatták a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet igazolni, hogy az egyén nem koronavírus-fertőzött. Ennek a költségét azonban az érintettnek kell megfizetnie. Egyesek máris elkezdték kijátszani a rendszert.","shortLead":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet...","id":"20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccad049-84b2-41ab-a732-2b6320a96d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","timestamp":"2021. január. 25. 08:03","title":"Hamisítani kezdték a Covid-tesztek eredményét, hogy pénzt spóroljanak és utazhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lidl német kiskereskedelmi láncnak be kell fejeznie a Monsieur Cuisine nevű konyhai robotgép spanyolországi forgalmazását, mert a cég megsértette egy másik német vállalat, a Thermomix-gépeket gyártó Vorwerk szabadalmi jogait.","shortLead":"A Lidl német kiskereskedelmi láncnak be kell fejeznie a Monsieur Cuisine nevű konyhai robotgép spanyolországi...","id":"20210123_Szabadalmat_sertett_a_Lidl_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2dad40-cb8e-4dac-b5af-c4359ee343f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Szabadalmat_sertett_a_Lidl_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. január. 23. 15:19","title":"Szabadalmat sértett a Lidl Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló súlyos kibertámadások lehetségesek, érdemes felkészülni a védekezésre.","shortLead":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló...","id":"202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21db00-147f-4a1a-954e-8faec43c0f7c","keywords":null,"link":"/360/202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","timestamp":"2021. január. 24. 08:15","title":"Szakértők szerint hamarosan bekövetkezik az első halálos kibertámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ vezetője. A Városháza már válaszolt is a felvetésekre. ","shortLead":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ...","id":"20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708717d-23f1-4987-9477-b7e4a35f9651","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","timestamp":"2021. január. 23. 18:25","title":"Vitézynek nem tetszik az új Blaha terve, a városháza visszaszólt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","shortLead":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","id":"20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dcc4db-35d3-4bf1-a254-6ef7c55bfa20","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","timestamp":"2021. január. 24. 10:40","title":"Törpekuvikot láttak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]