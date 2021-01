Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe normalizálta kapcsolatait Izraellel. Donald Trump egyik utolsó külpolitikai lépése megfosztja az őslakos szaharáviakat az önrendelkezés lehetőségétől, miközben Marokkó autonómiát kínál a stratégiailag fontos területnek.\r

\r

","shortLead":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe...","id":"20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eefc850-5940-40cb-87f1-5d08c457a92e","keywords":null,"link":"/360/20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","timestamp":"2021. január. 26. 15:00","title":"Trump utolsó gesztusával Marokkónak adta Nyugat-Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 26. 12:30","title":"Krízis és kilábalás: Kína mindenben élen jár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Unióban az adók beszedése az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az unió feladata, hogy segítse őket az adókikerülés és adókijátszás elleni küzdelemben. Az Európai Számvevőszék az adóügyi információk cseréjének ellenőrzése kapcsán tapasztalt hiányosságokat.","shortLead":"Az Európai Unióban az adók beszedése az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az unió feladata...","id":"20210126_A_kriptovalutak_csokkentik_az_adobevetelt_az_EU_allamaiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f30a2d-37a9-4220-99e4-de2164526320","keywords":null,"link":"/eurologus/20210126_A_kriptovalutak_csokkentik_az_adobevetelt_az_EU_allamaiban","timestamp":"2021. január. 26. 18:02","title":"A kriptovaluták csökkentik az adóbevételt az EU államaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","shortLead":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","id":"20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7db7e-2c29-414e-81cb-e12e07af34cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","timestamp":"2021. január. 26. 09:41","title":"Elektromos autóval már nem kell betartani Ausztriában egy sebességkorlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c0f41-c6a3-4763-b718-92f4881aae67","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány és az olasz olimpiai bizottság közötti vita miatt büntethetik meg az országot.\r

","shortLead":"A kormány és az olasz olimpiai bizottság közötti vita miatt büntethetik meg az országot.\r

","id":"20210126_tokio_olimpia_olaszorszag_zaszlo_himnusz_olimpiai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b41c0f41-c6a3-4763-b718-92f4881aae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71636509-fbf2-4fb0-9066-89eeaa965276","keywords":null,"link":"/sport/20210126_tokio_olimpia_olaszorszag_zaszlo_himnusz_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. január. 26. 10:09","title":"Kitilthatják az olasz zászlót és himnuszt az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb gazdasági válságból. Egyúttal pedig az egész világnak irányt kell mutatnia, hiszen Biden elnök – Trumppal ellentétben – felvállalta a globális problémák megoldását is.","shortLead":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb...","id":"20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0751c260-70e3-45e1-ab7b-6d9b64aeeb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","timestamp":"2021. január. 26. 12:52","title":"Válságban edződött pénzügyminisztere lesz az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","shortLead":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","id":"20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0e79a-a165-45f4-a8c5-b6eb9e38ba9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","timestamp":"2021. január. 25. 18:10","title":"Fordulópont: 2020-ban már több energiát nyertünk megújulókból az EU-ban, mint fosszilis energiahordozókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","id":"20210126_ovodai_eroszak_etetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f35870-568f-459a-8500-7e1a7738388e","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_ovodai_eroszak_etetes","timestamp":"2021. január. 26. 16:26","title":"Erőszakkal akartak gyereket etetni az óvónők, 120 óra közmunkát kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]