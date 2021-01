Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","id":"20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3ef36a-deba-4260-8a98-f5952e4d3acc","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 26. 09:19","title":"Koronavírus: 500 alatt az új fertőzöttek száma, 89-en hunytak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5927e7-79e4-4b65-adc7-82ccf9c9bd9b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Európa-szerte vetítik az On the Spot első egész estés dokumentumfilmjét, amely egy Auschwitzban született magyar nő és a lánya kapcsolatáról szól. Bár kettejük története a haláltáborral kezdődik, univerzális kérdéseket feszeget a Born in Auschwitz: hogyan adjuk önkéntelenül is tovább a traumáinkat a gyerekeinknek, és miként dolgozhatjuk fel az efféle családi örökséget? A film kapcsán, melyet hamarosan bemutatnak a Spektrumon, a dokumentumfilm készítőivel, Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással beszélgettünk.","shortLead":"Európa-szerte vetítik az On the Spot első egész estés dokumentumfilmjét, amely egy Auschwitzban született magyar nő és...","id":"20210126_on_the_spot_Kenytelenek_voltunk_belatni_hogy_letezik_a_holokausztfaradtsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5927e7-79e4-4b65-adc7-82ccf9c9bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf98e27f-c60d-4a51-9b59-3853782f6fa6","keywords":null,"link":"/elet/20210126_on_the_spot_Kenytelenek_voltunk_belatni_hogy_letezik_a_holokausztfaradtsag","timestamp":"2021. január. 26. 11:35","title":"Az On the Spot alkotói: Be kellett látnunk, hogy létezik a holokausztfáradtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf14b6f-9696-4ff0-ad74-05b2e50c799c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Spencer Lisenby egy rekordot döntött meg azzal, hogy távirányítós repülőjével kihasznált egy különleges természeti jelenséget.","shortLead":"A kaliforniai Spencer Lisenby egy rekordot döntött meg azzal, hogy távirányítós repülőjével kihasznált egy különleges...","id":"20210126_vilagrekord_modell_makett_dinamikus_vitorlazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf14b6f-9696-4ff0-ad74-05b2e50c799c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e3dd54-d017-49aa-a2d8-26769c2ffe65","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_vilagrekord_modell_makett_dinamikus_vitorlazas","timestamp":"2021. január. 26. 08:03","title":"881,9 km/h-val repült a távirányítós repülő, pedig hajtómű sem volt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","shortLead":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","id":"20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad770c7-fb83-49b7-a2a0-60d334f235a3","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","timestamp":"2021. január. 25. 13:19","title":"Nincs több szexjelenet, ha férfi a rendező – ígéri Keira Knightley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire a tűzoltók kiérkeztek, az épület teljes terjedelmében égett.","shortLead":"Mire a tűzoltók kiérkeztek, az épület teljes terjedelmében égett.","id":"20210127_fot_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036163b6-c95b-4187-8cac-f72146188bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_fot_tuz","timestamp":"2021. január. 27. 05:35","title":"Holtan találtak egy embert egy Fóton kigyulladt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk vállalata a Falcon rakétával vitte fel különféle cégek eszközeit. Összesen több mint 140-et. Ez rekord.","shortLead":"Elon Musk vállalata a Falcon rakétával vitte fel különféle cégek eszközeit. Összesen több mint 140-et. Ez rekord.","id":"20210125_spacex_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62212c50-3d91-4382-aa02-9eb37cb9c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_spacex_muhold","timestamp":"2021. január. 25. 12:03","title":"Űrbéli világrekord született: egyszerre 143 új műholdat állított pályára a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f4de13-1a50-412f-98ce-6cedf4cae58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tárnarobbanás egyik túlélője azt mondta, úgy érzi, mintha újjászületett volna.","shortLead":"A tárnarobbanás egyik túlélője azt mondta, úgy érzi, mintha újjászületett volna.","id":"20210127_Kilenc_napig_nem_ettek_a_melyben_rekedt_kinai_banyaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85f4de13-1a50-412f-98ce-6cedf4cae58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260616d7-63fe-4821-b598-7655b97a9aa1","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Kilenc_napig_nem_ettek_a_melyben_rekedt_kinai_banyaszok","timestamp":"2021. január. 27. 11:43","title":"Kilenc napig nem ettek a mélyben rekedt kínai bányászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]