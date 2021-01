Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frissen lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan elolvad.","shortLead":"A frissen lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan elolvad.","id":"20210126_idojaras_meteorologia_elorejelzes_kedd_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfea8e4-6ea6-45d6-8eca-12f57191655d","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_idojaras_meteorologia_elorejelzes_kedd_","timestamp":"2021. január. 26. 05:12","title":"Hózáporok válthatják a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","shortLead":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","id":"20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22413-57a1-4882-a05d-37b72f9070d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. január. 25. 20:40","title":"Franciaország az uniós országokból érkezőknek is kötelezővé teszi a negatív PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökken az napi új koronavírus-fertőzöttek száma, november 11-én volt utoljára olyan kevés, mint az utóbbi 24 órában.\r

\r

","shortLead":"Csökken az napi új koronavírus-fertőzöttek száma, november 11-én volt utoljára olyan kevés, mint az utóbbi 24...","id":"20210125_Vlagyimir_Putyin_koronavirus_jarvanyhelyzet_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149accd2-ec5d-4c98-9999-8de0492342a5","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Vlagyimir_Putyin_koronavirus_jarvanyhelyzet_Oroszorszag","timestamp":"2021. január. 25. 18:13","title":"Putyin szerint stabilizálódik a járványhelyzet Oroszországban, enyhíthetnek a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9","c_author":"Csatlós Hanna - KáZoltán-Kovács Bálint","category":"elet","description":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező kollégáink, és már az első hétvégén, amikor hó volt, elmentek Eplénybe. Kiderült, sokan gondolták még ugyanígy, és mivel akkor még csak ez a hazai pálya volt nyitva, kissé meg is lepődtek, mennyien vannak. De megérte. ","shortLead":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező...","id":"20210125_Hazai_palya_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1482e691-07c2-45bd-a7ae-4dab90fb134b","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Hazai_palya_3","timestamp":"2021. január. 25. 20:00","title":"Hazai pálya: Fél órát álltunk sorba egyetlen lesiklásért, mégis örülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","shortLead":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","id":"20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02e5d0-ddba-4dfb-afaa-52268daaea28","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","timestamp":"2021. január. 27. 08:21","title":"Népszava: A forgalomba kerülő Szputnyik vakcina nem egyezik a klinikai teszten vizsgálttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","shortLead":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","id":"20210125_balog_zoltant_puspok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f266ab-a236-4917-bf69-eeee25e22184","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_balog_zoltant_puspok","timestamp":"2021. január. 25. 18:53","title":"Beiktatták Balog Zoltánt a püspöki hivatalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","shortLead":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","id":"20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccda260-b99b-4051-8842-5858f659dc30","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 25. 19:36","title":"Jakab Péter indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","shortLead":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","id":"20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087d4d8d-a520-447e-9e65-a015d1d8e30e","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","timestamp":"2021. január. 26. 07:47","title":"Guardiolához hasonlította Dárdait Matthäus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]