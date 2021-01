Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48d54ed7-6aad-472a-81ef-9f7e44540519","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jedermanntól szabadon választott összegért lehet elvinni a megmaradt készletet.","shortLead":"A Jedermanntól szabadon választott összegért lehet elvinni a megmaradt készletet.","id":"20210127_laposa_bence_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_boraszat_jedermann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d54ed7-6aad-472a-81ef-9f7e44540519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f6276c-014b-4eeb-9628-08c2dbf017a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_laposa_bence_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_boraszat_jedermann","timestamp":"2021. január. 27. 15:35","title":"Dobja a Laposa borokat egy budapest kávézó, miután fény derült a borász ügyeskedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Felpörögtek az események Szegeden, ahol a szenátus várhatóan pénteken dönt a fenntartóváltásról. Ha a vezetés támogatja, alapítványi fenntartásba kerülhet az egyetem. Forrásaink szerint egyre több az ellenérzés, a véghajrában pedig a szegedi polgármester is bátorságra buzdítja az egyetemi polgárokat.","shortLead":"Felpörögtek az események Szegeden, ahol a szenátus várhatóan pénteken dönt a fenntartóváltásról. Ha a vezetés...","id":"20210127_szeged_egyetem_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68caee02-12d8-4cc7-936d-9046b91f7dff","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szeged_egyetem_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 27. 16:00","title":"A szegedi rektor már tudja, kit ültetnek föléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","shortLead":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","id":"20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38d20ea-4b79-42c7-85f8-b32389fa1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","timestamp":"2021. január. 28. 09:22","title":"KSH: Nőtt a foglalkoztatottság 2020 decemberében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre a szerkezet. A tudósok azt remélik, kiderülhet belőle, hogyan keletkezett a Naprendszer és az élet a Földön.","shortLead":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre...","id":"20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74431d0f-1779-42ad-a6cc-299c4ac086cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","timestamp":"2021. január. 27. 17:03","title":"Megvan, mikor indulhat vissza a Földre a NASA 321 millió kilométerre lévő űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","shortLead":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","id":"20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b370c8-8646-4d53-b2c6-2278aed7ba48","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","timestamp":"2021. január. 26. 15:29","title":"Benyújtotta lemondását az olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják. A versenyek után a tinédzser lányoknak dönteniük kell, hogyan tovább. Vonal felett – negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják...","id":"20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b338a1-cb02-4281-82a6-7adee9edf224","keywords":null,"link":"/360/20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","timestamp":"2021. január. 26. 19:00","title":"Doku360: Hogy mit jelent szeretni, azt a saját családomban tapasztaltam meg először ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]