[{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagy változásokat ígért Joe Biden a klímapolitikában, és most meg is tette az első fontos lépéseit.","shortLead":"Nagy változásokat ígért Joe Biden a klímapolitikában, és most meg is tette az első fontos lépéseit.","id":"20210127_biden_usa_olaj_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e298d38-3424-47af-84a9-ec7d06327da1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_biden_usa_olaj_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 27. 20:32","title":"Aláírta Biden az első rendeleteit, amelyekkel az olajipar útjába állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákok legtöbbje tavaly március óta otthon, online vesz részt az oktatásban.","shortLead":"A diákok legtöbbje tavaly március óta otthon, online vesz részt az oktatásban.","id":"20210127_bezartsag_pszichologus_jarvany_diakok_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61097038-7281-4d71-a64b-59069cefbd60","keywords":null,"link":"/elet/20210127_bezartsag_pszichologus_jarvany_diakok_oktatas","timestamp":"2021. január. 27. 11:15","title":"Bezártsággal és egyedülléttel küzdenek a járvány alatt a magyar diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94094138-de4a-4d6e-a97b-3af3e935cbe6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kevés dízelt mindig öntöttek a vízhez, hogy ne lehessen észrevenni a csalást.","shortLead":"Egy kevés dízelt mindig öntöttek a vízhez, hogy ne lehessen észrevenni a csalást.","id":"20210127_Gazolajkent_arulta_a_vizet_egy_negyfos_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94094138-de4a-4d6e-a97b-3af3e935cbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6724439-7a11-4e72-8ea1-b853309a0dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Gazolajkent_arulta_a_vizet_egy_negyfos_csapat","timestamp":"2021. január. 27. 11:43","title":"Gázolajként adott el vizet egy négyfős banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézetek arról adnak tájékoztatást, hogy a moratórium alatt mennyi tőke- és kamattartozás megfizetésétől mentesült az ügyfél.","shortLead":"A pénzintézetek arról adnak tájékoztatást, hogy a moratórium alatt mennyi tőke- és kamattartozás megfizetésétől...","id":"20210127_bankok_hitelmoratorium_torlesztes_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1190eb0-ce00-47b0-827c-4de57c65dbf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_bankok_hitelmoratorium_torlesztes_hitel","timestamp":"2021. január. 27. 05:25","title":"Levelet küldenek a bankok azoknak, akik igénybe vették a hitelmoratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Unióban az adók beszedése az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az unió feladata, hogy segítse őket az adókikerülés és adókijátszás elleni küzdelemben. Az Európai Számvevőszék az adóügyi információk cseréjének ellenőrzése kapcsán tapasztalt hiányosságokat.","shortLead":"Az Európai Unióban az adók beszedése az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az unió feladata...","id":"20210126_A_kriptovalutak_csokkentik_az_adobevetelt_az_EU_allamaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f30a2d-37a9-4220-99e4-de2164526320","keywords":null,"link":"/eurologus/20210126_A_kriptovalutak_csokkentik_az_adobevetelt_az_EU_allamaiban","timestamp":"2021. január. 26. 18:02","title":"A kriptovaluták csökkentik az adóbevételt az EU államaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfe41ab-d159-44f5-9ec8-f2e992208891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos figurák mellett különleges csempék és egy mobilos alkalmazás is társul ahhoz a készlethez, amit márciusban dobhat piacra a Lego.","shortLead":"A szokásos figurák mellett különleges csempék és egy mobilos alkalmazás is társul ahhoz a készlethez, amit márciusban...","id":"20210126_lego_vidiyo_jatek_zene_videoklip_universal_music_group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dfe41ab-d159-44f5-9ec8-f2e992208891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad1d05c-4e5f-49a0-b985-bd1570c8cab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_lego_vidiyo_jatek_zene_videoklip_universal_music_group","timestamp":"2021. január. 26. 19:03","title":"Különleges készletet dob piacra a Lego, videoklipet készíthetnek vele a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcca0eef-7c70-455c-87f3-54fae4b8f014","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Látványos fedősztorit kerekített Lázár János ahhoz, hogy a kormánnyal szimpatizáló üzleti körök újabb két ágazatot maguk alá gyűrhessenek: az élelmiszergyártást és a kiskereskedelmet. A vidékieknek a frissen beígért gigászi pénzek helyett egyelőre inkább dráguló ennivalóra és szűkülő választékra van kilátásuk.","shortLead":"Látványos fedősztorit kerekített Lázár János ahhoz, hogy a kormánnyal szimpatizáló üzleti körök újabb két ágazatot...","id":"202104__lazar_penzesoje__uj_aruhazlancok__draga_elelmiszerek__valasztasi_csemegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcca0eef-7c70-455c-87f3-54fae4b8f014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4a057b-61b5-4dba-a2b0-ab80b217b6ca","keywords":null,"link":"/360/202104__lazar_penzesoje__uj_aruhazlancok__draga_elelmiszerek__valasztasi_csemegek","timestamp":"2021. január. 28. 06:30","title":"Lázár felkarolja a vidékieket, de a százmilliárdok a kiválasztottaknak juthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]