Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","shortLead":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","id":"20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739eeadb-2d64-4709-9f22-d4019898a762","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","timestamp":"2021. január. 27. 19:25","title":"Varga Judit azt ígéri, visszafizeti a csokot, ha nem költöznek falura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban piacra dobott új 4-es sportkupé mostantól egy sportos dízelmotorral is rendelhető.","shortLead":"A közelmúltban piacra dobott új 4-es sportkupé mostantól egy sportos dízelmotorral is rendelhető.","id":"20210129_annyira_nem_halott_a_dizel_hogy_meg_a_bmw_sportkocsija_is_uj_gazolajos_motor_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97240e99-fd82-48ed-aa2a-0eaa00364410","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_annyira_nem_halott_a_dizel_hogy_meg_a_bmw_sportkocsija_is_uj_gazolajos_motor_kapott","timestamp":"2021. január. 29. 06:41","title":"Annyira nem halott a dízel, hogy még a BMW sportkocsija is új gázolajos motort kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","shortLead":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","id":"20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43772c-3d5b-4986-b99f-f33b3385f4c1","keywords":null,"link":"/sport/20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","timestamp":"2021. január. 28. 12:36","title":"Kicker: Dárdai szerződésében van egy súlyos záradék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f895-ee1a-4c95-9802-d1d67e5b61e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig négyféle vakcinával lehetett oltani Magyarországon, de most már egy ötödik is van: a kínai. Tájékoztatót tartott az operatív törzs.","shortLead":"Eddig négyféle vakcinával lehetett oltani Magyarországon, de most már egy ötödik is van: a kínai. Tájékoztatót tartott...","id":"20210129_ogyei_sinopharm_vakcina_engedely_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f895-ee1a-4c95-9802-d1d67e5b61e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef248a56-5fc2-4450-a97a-73daf8d61d24","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_ogyei_sinopharm_vakcina_engedely_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 29. 12:06","title":"Az OGYÉI kiadta az engedélyt a kínai Sinopharm vakcinájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","shortLead":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","id":"20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ad0f57-9c1c-4a63-91e0-8ed808022d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","timestamp":"2021. január. 28. 09:21","title":"Lefelé nyit a BMW: olcsóbb új plugin hibrid 3-as és 5-ös érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Persze még így is több millió kelet-európai él és vállal munkát Nyugat-Európában, de a trend a pandémia miatt fordulni látszik.","shortLead":"Persze még így is több millió kelet-európai él és vállal munkát Nyugat-Európában, de a trend a pandémia miatt fordulni...","id":"20210129_Economist_Keleteuropai_visszavandorlas_kezdodott_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f25e59c-b989-4abe-a777-a5c3065c2cd8","keywords":null,"link":"/360/20210129_Economist_Keleteuropai_visszavandorlas_kezdodott_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Economist: Kelet-európai visszavándorlás kezdődött a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba a szervezett utazások EU-irányelvét, így az utazási iroda csődje után túl kevés pénzt kaptak vissza a károsultak.","shortLead":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba...","id":"20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e417e88-06c6-4ce0-98c0-d064f1c08cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 15:26","title":"Bíróság mondta ki, az állam kárt okozott egy csődbe jutott utazási iroda utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","shortLead":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","id":"20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdbf4c-1493-42a5-94ff-d43ab2910986","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","timestamp":"2021. január. 28. 09:51","title":"289 millió forint kompenzációt kapott az államtól Mészáros Lőrinc szállodalánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]