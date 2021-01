Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Néhány hetet nyerhet a kormány a vakcinák engedélyeztetését felborító rendelettel, az OGYÉI megkerülésének azonban hosszú távú következményei is lehetnek. A kínai Sinopharm oltóanyaga akár még jó is lehet, de kérdés, hogy érdemes-e emiatt kockáztatni az oltásokba vetett egyébként sem magas bizalmat, miközben valószínűleg a pár hét múlva érkező újabb nyugati oltóanyagok enyhíthetnek a vakcinahiányon.","shortLead":"Néhány hetet nyerhet a kormány a vakcinák engedélyeztetését felborító rendelettel, az OGYÉI megkerülésének azonban...","id":"20210129_vakcina_kormany_koronavirus_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bb6558-928d-4bfd-9d13-6e203e0ed52d","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_vakcina_kormany_koronavirus_rendelet","timestamp":"2021. január. 29. 06:30","title":"Megmentőt játszik a kormány vakcinaügyben az OGYÉI megkerülésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes képzés terveiről beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes...","id":"20210127_Sara_Balazs_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36453b3d-d25e-4b9c-964e-bb6a47e69531","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Sara_Balazs_SZFE","timestamp":"2021. január. 27. 16:39","title":"Sára Balázs az SZFE filmes képzéséről: Nagyobb hangsúlyt kap majd a nemzeti jelleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aabac0-54db-4f8f-9cbf-08b48b39f861","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Antonio Conte és Javier Zanetti Weisz Árpád előtt tisztelgett.","shortLead":"Antonio Conte és Javier Zanetti Weisz Árpád előtt tisztelgett.","id":"20210128_holokauszt_emleknap_weisz_arpad_internazionale_antonio_conte_javier_zanetti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0aabac0-54db-4f8f-9cbf-08b48b39f861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa88e06-977a-454a-b1af-271ec699cbc8","keywords":null,"link":"/sport/20210128_holokauszt_emleknap_weisz_arpad_internazionale_antonio_conte_javier_zanetti","timestamp":"2021. január. 28. 22:33","title":"Auschwitzban elhunyt magyar edzőjére emlékezett az Internazionale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","shortLead":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","id":"20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c56b46-5868-4266-a012-d8a172dad918","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 15:34","title":"Néhány nap múlva lejárnak a 2020-as autópálya-matricák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85adaca3-d3c3-430d-a59b-dd3431e59dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás államtitkár, illetve Bácskai Balázs és Bayer Zsolt publicisták ellen indított magánvádas büntetőeljárást a Political Capital igazgatója.","shortLead":"Menczer Tamás államtitkár, illetve Bácskai Balázs és Bayer Zsolt publicisták ellen indított magánvádas büntetőeljárást...","id":"20210129_ragalmazas_becsuletsertes_kreko_peter_menczer_bayer_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85adaca3-d3c3-430d-a59b-dd3431e59dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3d5e3f-9b82-4371-8d21-ab48fed6784b","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_ragalmazas_becsuletsertes_kreko_peter_menczer_bayer_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 11:45","title":"Büntetőfeljelentést tett Bayerék ellen Krekó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és okirattal való visszaéléssel vádolja. ","shortLead":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és...","id":"20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70074ab1-4858-44c5-a846-754be53be3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","timestamp":"2021. január. 27. 15:45","title":"Rontás levételét ígérte egy nő, ingatlant, ékszert, pénzt csalt ki helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá, ameddig a fejlődésünket tudják szolgálni – hangzott el a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi kerekasztal-beszélgetésén. Az est szakértő vendégei egyebek mellett arról is beszéltek, mi az ára a negatív érzések elfojtásának. ","shortLead":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá...","id":"20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acecbdf-91d3-43f5-859c-0a5d62976752","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","timestamp":"2021. január. 27. 13:30","title":"A társadalom a tökéletes boldogság illúzióját kergeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]