Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti gázoló és ügyvédje fellebbeztek a döntés ellen.","shortLead":"A Dózsa György úti gázoló és ügyvédje fellebbeztek a döntés ellen.","id":"20210128_Letartoztattak_M_Richardot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88564538-781a-48c9-87b3-258c3761cc43","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Letartoztattak_M_Richardot","timestamp":"2021. január. 28. 08:51","title":"Letartóztatták M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják, mi lesz benne.","shortLead":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják...","id":"20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eac9e3b-3179-4df0-bc87-a95bbcd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","timestamp":"2021. január. 28. 13:18","title":"Orvoskamara: Még mindig nem tudják az egészségügyi dolgozók, mit kellene aláírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","shortLead":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","id":"20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52bda4b-00f0-4cd2-be0c-3eca70083d79","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"A járvány miatt kénytelen megválni Bud Spencer és Terence Hill arcképétől a Hedon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","shortLead":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","id":"20210127_repulesi_tilalom_Putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43d41d5-79df-40a1-9430-d95ec9de974e","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_repulesi_tilalom_Putyin","timestamp":"2021. január. 27. 15:11","title":"Egy éve vezettek be repülési tilalmat Putyin fekete-tengeri palotája felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem fizették ki a vállalkozót, aki emiatt lezárta a több százmillióért felépített nagykőrösi klubházat. Az önkormányzat képviselői megpróbáltak behatolni az épületbe, de a vállalkozó kihívta rájuk a rendőröket. Az ügyben érintett Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület egy éve furcsa körülmények között kapott 400 milliós támogatást a klubháza felépítésére.","shortLead":"Nem fizették ki a vállalkozót, aki emiatt lezárta a több százmillióért felépített nagykőrösi klubházat. Az önkormányzat...","id":"20210128_nagykorosi_kinizsi_sportegyesulet_klubhaz_tao_elszamolasi_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f15c3c-06b0-416a-a342-20b06ffc3ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_nagykorosi_kinizsi_sportegyesulet_klubhaz_tao_elszamolasi_vita","timestamp":"2021. január. 28. 19:21","title":"Rendőrt hívtak a nagykőrösi fociklub székházához, miután az önkormányzat megpróbált betörni az épületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210128_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4374ec31-7041-489b-9dd3-cd7f8a11eda6","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 28. 08:46","title":"Koronavírus: 93 beteg meghalt, 1569 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett párkapcsolatokkal, az elvett örömök hiányával. A létező problémákhoz képest sokkal magasabban tartott stressz és félelem is pusztító, írja szerzőnk, aki hiányolja a hetykén odakent jóslatok mellől a reflexiót.","shortLead":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett...","id":"20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ba090-2021-4861-9c91-b72edf4be29e","keywords":null,"link":"/360/20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 28. 15:00","title":"Németh Róbert: Félelem és reszketés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor a Szenátussal. A rektor legutóbb az ellentmondó információk miatt elhalasztotta a döntést. ","shortLead":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor...","id":"20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc58c68-1053-4060-aac5-bfd2c2aebbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","timestamp":"2021. január. 27. 22:35","title":"A PTE rektora a modellváltás kezdeményezését javasolja a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]