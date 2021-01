Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","shortLead":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","id":"20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b524c55d-7878-47f4-b921-5a0806e33e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","timestamp":"2021. január. 28. 21:54","title":"Petíció indult a HÉV-ek bekamerázásáért a brutális támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely a tervek szerint állami intézmény lesz – Sárospatakon.","shortLead":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely...","id":"20210127_Tokaj_szoleje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe4aa7-972f-4e28-aa63-42c660485977","keywords":null,"link":"/360/20210127_Tokaj_szoleje","timestamp":"2021. január. 27. 15:10","title":"Sorra kiszervezi az állami egyetemeket a kormány, most mégis alapít egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","id":"20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a735a2-d53d-475e-822d-f618cc63bf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","timestamp":"2021. január. 28. 18:03","title":"Új jelenséget fedeztek fel, ez is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla ugyan a legutóbbi negyedik negyedévében nagyobb profitot és eladásokat realizált, mint egy évvel korábban, azonban a nyeresége első sorban a szén-dioxid-kvótáinak értékesítéséből származott.","shortLead":"A Tesla ugyan a legutóbbi negyedik negyedévében nagyobb profitot és eladásokat realizált, mint egy évvel korábban...","id":"20210128_Nyereseges_a_Tesla_de_nem_az_autoi_hanem_egeszen_mas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6f3f03-c23a-42f5-8947-00f82cd48343","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Nyereseges_a_Tesla_de_nem_az_autoi_hanem_egeszen_mas_miatt","timestamp":"2021. január. 28. 13:26","title":"Nyereséges a Tesla, de nem az autói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusterepjáró hamarosan érkező csúcsváltozatában végre teljesen kinyújthatjuk majd a lábainkat.","shortLead":"A kékvérű brit luxusterepjáró hamarosan érkező csúcsváltozatában végre teljesen kinyújthatjuk majd a lábainkat.","id":"20210128_kemfotokon_az_uj_meg_nagyobb_bentley_bentayga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923feff2-b78c-42a5-8173-05392abea738","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_kemfotokon_az_uj_meg_nagyobb_bentley_bentayga","timestamp":"2021. január. 28. 12:34","title":"Kémfotókon az új, még nagyobb Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c987fc-2e52-4354-85a1-d4aa8e85b06f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„DAL-e” egyelőre junior pozícióban dolgozik, az ügyfelek alapvető kérdéseire válaszol.","shortLead":"„DAL-e” egyelőre junior pozícióban dolgozik, az ügyfelek alapvető kérdéseire válaszol.","id":"20210128_Munkaba_allt_az_elso_autokereskedo_droid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c987fc-2e52-4354-85a1-d4aa8e85b06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d8c7ff-4e27-48be-8a07-b83fc51bdc09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Munkaba_allt_az_elso_autokereskedo_droid","timestamp":"2021. január. 28. 18:13","title":"Munkába állt az első autókereskedő droid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Három hónappal a lengyel Alkotmánybíróság döntése után kihirdették, és ezzel hatályba léptették az abortusz tilalmát sérült magzatok esetében.","shortLead":"Három hónappal a lengyel Alkotmánybíróság döntése után kihirdették, és ezzel hatályba léptették az abortusz tilalmát...","id":"20210128_Hatalyba_lep_a_szigoritott_lengyel_abortusztilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c8ecb7-b11a-486d-8323-60b1c24c6d6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Hatalyba_lep_a_szigoritott_lengyel_abortusztilalom","timestamp":"2021. január. 28. 10:18","title":"Hatályba lép a szigorított lengyel abortusztilalom, új erőre kaptak a tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]