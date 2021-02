Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc9396a4-9669-41d1-a9dc-b231d37bc1d2","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Valóban világrekord összeget keres az FC Barcelona focistája, de az ezen való felháborodáshoz három tényező is kellett: a koronavírus, a Barcelona katasztrofális anyagi helyzete, és egy eldurvuló elnökválasztási kampány.","shortLead":"Valóban világrekord összeget keres az FC Barcelona focistája, de az ezen való felháborodáshoz három tényező is kellett...","id":"20210201_lionel_messi_szerzodes_555_millio_barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9396a4-9669-41d1-a9dc-b231d37bc1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111bebd-48b9-4c57-bcdd-362411fd1225","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_lionel_messi_szerzodes_555_millio_barcelona","timestamp":"2021. február. 01. 17:00","title":"Valaki jól járhat Lionel Messi rekordszerződésének kiszivárogtatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül készült, igen nagy teljesítményű chipkészlete dolgozik. A Google is erre az útra lépett, és hamarosan a teljes termékpalettája elérhető lesz ezeken a komputereken.","shortLead":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül...","id":"20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ca954-855b-441f-a269-7dc76710dd40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","timestamp":"2021. január. 31. 16:03","title":"Ráhajtott a Google az Apple M1-es gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig nyugodtabbak is.","shortLead":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig...","id":"20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492f75a-1869-4d7f-aad6-42bc0a003fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:11","title":"Sokkal több állatnak születtek utódai egy mexikói rezervátumban, mióta nincsenek látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte érte.","shortLead":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő...","id":"20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6fee1-e326-4889-b8b7-bb27a61ad813","keywords":null,"link":"/elet/20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","timestamp":"2021. január. 31. 20:54","title":"Koronavírus-fertőzéssel került kórházba a 100 éves Tom Moore, aki milliárdokat gyűjtött a brit egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabef7a3-1e20-4007-ab84-7d98f1309de3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából száz, hosszú hatótávú Tesla Model 3-as tenné ki a hajó akkumulátorkapacitását.","shortLead":"Nagyjából száz, hosszú hatótávú Tesla Model 3-as tenné ki a hajó akkumulátorkapacitását.","id":"20210201_Kinaban_epul_a_vilag_legnagyobb_elektromos_turistahajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabef7a3-1e20-4007-ab84-7d98f1309de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f9beee-563c-4664-bd3c-22800ea54c94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_Kinaban_epul_a_vilag_legnagyobb_elektromos_turistahajoja","timestamp":"2021. február. 01. 16:55","title":"Kínában épül a világ legnagyobb elektromos turistahajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron keltek útra, a karácsonyt már Martinique szigetén töltötték. ","shortLead":"Nyáron keltek útra, a karácsonyt már Martinique szigetén töltötték. ","id":"20210201_magyar_csalad_vilag_koruli_utja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eaed1f-b565-4546-b3ab-d904c4c6a290","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_csalad_vilag_koruli_utja","timestamp":"2021. február. 01. 14:44","title":"Világkörüli vitorlásútra indult egy magyar család, amíg más bezárkózva várja a járvány végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","shortLead":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","id":"20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdb3b80-b143-4b60-bc9e-43ed2a98d713","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","timestamp":"2021. február. 01. 17:30","title":"Kamala Harris mostohalánya modellkedni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]