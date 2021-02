Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több helyen tartós, többórás ónos esőzésre kell számítani. Több megyére ismét figyelmeztetést adtak ki ónos eső miatt
A híres Csendes-óceáni parti út egy szakasza a heves esőzések miatt csúszott meg.
Drónvideón látni az USA egyik legszebb útvonalának szakaszát, ami az óceánba omlott
Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. Miről fog szólni a Szex és New York? A koronavírusról!
3682 koronavírusos beteget ápolnak kórházban Magyarországon.
54 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak
Az író főhőse távszerelemben ég, és nagyon várja a húsvétot, amikor szabad lesz a tilos, de nem tilos a szabad, és hullik, hullik ránk az aranyeső.
Az én hetem: Lackfi János keze alatt lángra gyullad a Messenger
A Washington Post körképéből az derül ki, hogy a mutálódó vírusok megjelenése sok tekintetben az egész világon keresztülhúzhatja az eddig elképzeléseket a járvány terjedésének megfékezéséről.
Amerikai szakértők szerint az év végéig nemigen lesz nyájimmunitás az USA-ban
65 colos képátlójú Ultra HD televízió 200 ezer forintért, vagy akár ennél is olcsóbban. Ezt kínálja számunkra a Hisense, mi pedig utánajártunk annak, hogy vajon van-e hátulütője a vonzónak tűnő ajánlatnak.
Hatalmas 4K tévé erősen nyomott áron? Mutatjuk, kipróbáltuk
A köztársasági elnök takarékoskodott, közben szépen törlesztette 2019-ben felvett 45 milliós hitelét is. Devizaszámláján euró mellett dollárt is tart.



Áder János csaknem 30 millióra növelte forintmegtakarításait