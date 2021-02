Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén található Afrínban - számolt be az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén...","id":"20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf913ae9-9494-448d-954b-080675ccf21c","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","timestamp":"2021. január. 30. 20:32","title":"Merénylet Szíriában: többen életüket vesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvéleménykutató által megkérdezettek 43 százaléka szerint az állampolgárokról gyűjt adatokat a kormány az előzetes regisztrációval.","shortLead":"A közvéleménykutató által megkérdezettek 43 százaléka szerint az állampolgárokról gyűjt adatokat a kormány az előzetes...","id":"20210201_Publicus_regisztracio_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a203f1d-b197-4694-bff5-939ee444b812","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Publicus_regisztracio_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 07:28","title":"Publicus: A magyarok kétharmada nem regisztrálna az oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga Trump terjesztette.","shortLead":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga...","id":"20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8d02ce-85f1-4e37-8703-64c728da18b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","timestamp":"2021. január. 31. 08:18","title":"Obama: A Republikánus Párt szerint nem létezik klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc830f-16cb-4af7-bb5c-7d0a279a2d53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ adott ki egy ehhez segítséget nyújtó grafikát.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ adott ki egy ehhez segítséget nyújtó grafikát.","id":"20210130_allergia_koronavirus_covid_grafika_nnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc830f-16cb-4af7-bb5c-7d0a279a2d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0daaa700-0690-4c8e-a3d5-4abe87198811","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_allergia_koronavirus_covid_grafika_nnk","timestamp":"2021. január. 30. 09:34","title":"Így különböztetheti meg, hogy allergiás vagy covidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az író főhőse távszerelemben ég, és nagyon várja a húsvétot, amikor szabad lesz a tilos, de nem tilos a szabad, és hullik, hullik ránk az aranyeső.","shortLead":"Az író főhőse távszerelemben ég, és nagyon várja a húsvétot, amikor szabad lesz a tilos, de nem tilos a szabad, és...","id":"20210131_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f8e84-0f41-402a-95fb-780570fecde3","keywords":null,"link":"/360/20210131_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. január. 31. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János keze alatt lángra gyullad a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261","c_author":"Kádár Tamás","category":"360","description":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem csak munkahelyek szűnnek meg, de ezután félő, hogy nem marad kultúra és elfogynak az együttlét terei. Vélemény. ","shortLead":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem...","id":"20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644c9736-2df4-4afa-8adc-3035c1e56d89","keywords":null,"link":"/360/20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","timestamp":"2021. január. 30. 11:00","title":"Kádár Tamás: Ha mind elmegyünk kapálni, kevesebb lesz az ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab784e0f-d514-4f64-b184-67bee21552a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Le az Adók 75 %-val nevű egyszemélyes párt hirdetett tiltakozó megmozdulást a Hősök terére. Mi is ott voltunk.\r

\r

","shortLead":"A Le az Adók 75 %-val nevű egyszemélyes párt hirdetett tiltakozó megmozdulást a Hősök terére. Mi is ott voltunk.\r

\r

","id":"20210131_Video_az_uzletek_ujranyitasaert_tuntettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab784e0f-d514-4f64-b184-67bee21552a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bba1a-8124-4e41-9fdb-b118e18ae595","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_Video_az_uzletek_ujranyitasaert_tuntettek","timestamp":"2021. január. 31. 16:05","title":"„Szakács vagyok, március óta nem dolgozom” – videón a vendéglátósok tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]