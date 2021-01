Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","shortLead":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","id":"20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda5663a-eb96-4443-b39b-b49da787b4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","timestamp":"2021. január. 14. 14:13","title":"Már meg is jelent a kormányhatározat, amivel többek közt kínai vakcinát is vehet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar halálozási adatok az elmúlt év végén jelentősen meghaladták a sokéves átlagot, ráadásul 4000 esetben a Covid sem magyarázza az eltérést. A kormány magyarázattal nem szolgál, csak az Európai Uniót hibáztatja a kevés oltásért. Pedig épp csak az EU-nak köszönhetjük, hogy már beoltottak tízezreket.","shortLead":"A magyar halálozási adatok az elmúlt év végén jelentősen meghaladták a sokéves átlagot, ráadásul 4000 esetben a Covid...","id":"202102_oltakozas_es_halalozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7423a4-6a77-4d77-af5d-52140747b5b2","keywords":null,"link":"/360/202102_oltakozas_es_halalozas","timestamp":"2021. január. 14. 16:30","title":"A kormány sem tartja be oltási tervét, nem csoda, hogy sokan ügyeskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","id":"20210113_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4f679-751f-437f-82f7-ecf95d506e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2021. január. 13. 20:31","title":"Már több mint 80 ezren haltak meg koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi előírások betartásával dolgozni. Így ugyan megtorpant a magyar ipar, de a válság előtti szintnél és az egy évvel ezelőttinél is jobb maradt a teljesítménye.","shortLead":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi...","id":"20210113_ipar_termeles_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576951f7-bcf4-4ccc-acdf-6ace2f48c85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 13. 09:59","title":"Az autógyárak és beszállítóik tartják a válság előtti szint fölött a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2021. január. 13. 11:30","title":"Mikortól beszélünk függőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint március 22-én startol Bajkonurból a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatóinak és oktatóinak új űreszköze, a SMOG-1 zsebműhold - közölte a hírt honlapján a BME.","shortLead":"A tervek szerint március 22-én startol Bajkonurból a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatóinak...","id":"20210114_magyar_muhold_smog_1_zsebmuhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64618dea-1b7a-4ed4-af84-1fa2e8e6fe8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_magyar_muhold_smog_1_zsebmuhold","timestamp":"2021. január. 14. 17:03","title":"Márciusban indulhat útjára az új magyar műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal. Ugyanakkor történelmi jelentőségű változások indultak el, amelyeket nem lehet megállítani – véli Ürge-Vorsatz Diána klímakutató.","shortLead":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal...","id":"202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190358d4-7a1f-4dca-93c5-ac33dcc49b5c","keywords":null,"link":"/360/202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","timestamp":"2021. január. 13. 11:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána klímakutató: Nem lehet csak ígérgetni cselekedetek nélkül, már holnap muszáj lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","shortLead":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","id":"20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f876808-dba9-4a34-9621-b6a26639aa41","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","timestamp":"2021. január. 14. 21:42","title":"Már hárommillió védőoltást adtak be eddig az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]