[{"available":true,"c_guid":"7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","shortLead":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","id":"202104_friss_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2723105c-2037-4fb3-8168-8db8c0084d32","keywords":null,"link":"/360/202104_friss_megoldas","timestamp":"2021. február. 02. 15:00","title":"Megoldotta, hogyan tartsuk sokkal tovább frissen az ételt, mégis kiröhögték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","id":"20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f61e649-3ed7-4f40-b7af-e24afac947a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","timestamp":"2021. február. 02. 14:55","title":"Beesett egy ember a 2-es metró alá a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó vakcinákkal keresik meg a felhasználókat. Szakértők szerint most még óvatosabbnak kell lenni, különösen, ha az internetről vásárolunk.","shortLead":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó...","id":"20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31501749-f192-40cc-bb6a-9d2fc275a45d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 20:40","title":"Újfajta átverések terjednek, magyarokat is célba vettek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt, amelyekben valódi pénzüket kockáztathatják a felhasználók.","shortLead":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt...","id":"20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ea6a-6d59-46b4-a1f6-b9386bbe307a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","timestamp":"2021. február. 02. 09:03","title":"Jönnek Androidra a valódi pénzes szerencsejátékok, a magyaroknak még várniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál visszamenni a körforgalomba.","shortLead":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál...","id":"20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5f317-a13a-495f-a4ed-f38c671cca1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","timestamp":"2021. február. 02. 08:36","title":"Képtelen mit kezdeni sok autós az új többsávos körforgalommal Békéscsabán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés sorozat, amelyben szerepel, de a már felvett jeleneteit sem adják le.","shortLead":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés...","id":"20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207cd2c-e7b5-4397-a14a-6d4e73bd9afc","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 12:31","title":"Kivágják Marilyn Mansont a filmsorozataiból a szexuális erőszakról szóló vádak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","shortLead":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","id":"20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ca1d-f88f-4e64-b2ae-dfe7e9a88bfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","timestamp":"2021. február. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 855 lóerős lett a McLaren 765LT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több órás késéssel nyilvánosságra hozták az összes miniszter és államtitkár vagyonnyilatkozatát, kiderült, mennyi tartozása van Varga Juditnak a csaknem 200 milliós gigahitelből, megtudtuk, melyik miniszter pénze apadt. Orbán Viktornak nem volt vesztenivalója: egy fillér bevallandó megtakarítása sincs.","shortLead":"Több órás késéssel nyilvánosságra hozták az összes miniszter és államtitkár vagyonnyilatkozatát, kiderült, mennyi...","id":"20210201_vagyonnyilatkozat_varga_kasler_pinter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b628a6ce-51a2-43d5-9033-304ce1b0288b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_vagyonnyilatkozat_varga_kasler_pinter","timestamp":"2021. február. 01. 21:25","title":"A Varga család 93 milliót törlesztett, Pintérnek 1 milliárddal lógnak, Kásler valódi tárcája nem apadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]