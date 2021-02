Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE kancellárja tíz évvel ezelőtt kapta meg a „Józsefvárosi Becsületkereszt” elismerést.","shortLead":"Az SZFE kancellárja tíz évvel ezelőtt kapta meg a „Józsefvárosi Becsületkereszt” elismerést.","id":"20210203_Szarka_Gabor_kituntetes_jozsefvarosi_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f5c12-531b-464c-ac24-4a2189c32daa","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Szarka_Gabor_kituntetes_jozsefvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 03. 20:21","title":"Visszavonhatja Szarka Gábor kitüntetését a józsefvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency Internationalnak adott válaszaikból.\r

","shortLead":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency...","id":"20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc205ca-e381-4a19-831c-9c3fdfa1d2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","timestamp":"2021. február. 03. 17:47","title":"A külügyminisztérium eddig nem adott el egy lélegeztetőgépet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg bizonyos országokban már most is aktívan zajlik az oltókampány, vannak régiók, ahol csak hosszú hónapok múlva készülnek ilyesmire.","shortLead":"Míg bizonyos országokban már most is aktívan zajlik az oltókampány, vannak régiók, ahol csak hosszú hónapok múlva...","id":"20210203_lakossag_orszag_vakcinacio_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278cc890-3ac2-4245-a9e0-fec2275165e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_lakossag_orszag_vakcinacio_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 09:33","title":"Térkép: hova mikor jut elég vakcina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltehetően a súlyos mentális betegségek korai biológiai öregedést idéznek elő, meggyengítik az egészségi állapotot és az immunrendszert, véli egy kutató.","shortLead":"Feltehetően a súlyos mentális betegségek korai biológiai öregedést idéznek elő, meggyengítik az egészségi állapotot és...","id":"20210203_Koronavirus_halalozas_sulyos_mentalis_rendellenesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7d15e0-88b9-4ac4-90f6-67df0ddf4175","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_Koronavirus_halalozas_sulyos_mentalis_rendellenesseg","timestamp":"2021. február. 03. 21:51","title":"Növeli a koronavírus okozta halálozás kockázatát a súlyos mentális rendellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és csoportosítani is lehet azokat.","shortLead":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és...","id":"20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e7d2e-5631-41fd-8cdb-fe1928605011","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","timestamp":"2021. február. 03. 08:03","title":"Androidos? Frissítse a Chrome böngészőt, átláthatóbb lesz a böngészés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk ellenségei”.","shortLead":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk...","id":"20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171511f3-7835-425f-b931-145fc34019d0","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","timestamp":"2021. február. 04. 15:33","title":"Már le is szedték az Ódry Színpad-feliratot az SZFE Vas utcai épületéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a kanadai énekes.","shortLead":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel...","id":"20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea5cc5-a75e-49d8-884a-3d22f6da34a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","timestamp":"2021. február. 03. 15:18","title":"The Weeknd-koncert lesz 2022-ben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","shortLead":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","id":"20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7f711c-d07e-4927-80b4-9587c584b0a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 05:28","title":"Az orosz ortodox egyház 145 papja halt meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]