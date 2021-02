A Facebooknál már egy ideje lehetőség van arra, hogy a hírfolyamban megjelenő oldalakról további információt kérjünk azon túl, hogy épp mit osztott meg. Most hasonló megoldást vezet be a Google is a cég keresőjének találati oldalán.

Az újdonság egyelőre csak az Egyesült Államokban érhető el, de ez ahhoz már elég, hogy láthassuk, hogyan működik majd a megoldást nálunk is, amikor kiterjesztik. A találati oldalon felbukkanó oldalak mindegyike mellett – függetlenül attól, hogy a mobilos vagy az asztali gépeken elérhető keresőt használjuk – három pont jelenik majd meg, amit lenyitva további információt kérhetünk róla.

Ezek az információk a legtöbb esetben a Wikipédiáról származnak, kivéve, ha valamilyen szolgáltatásról van szó. Ebben az esetben azt nézhetjük meg, miként jutott hozzá az adatainkhoz az adott szolgáltató.

Ha semmilyen információt nem lehet elérni az oldalról, akkor olyan alapvető információkat olvashatunk majd el, mint hogy mikor indexelte azt először a kereső algoritmusa. Emellett egy plusz megjegyzést is olvashatunk majd arról, hogy az oldalhoz a biztonságos https protokollon keresztül csatlakozhatunk-e.

A Google szerint mindezzel tudatosabbá válhat az internethasználat, hiszen több információnk lesz arról, hogy milyen weboldal került elénk. Ugyanakkor a szolgáltatás csak annyira lesz pontos, mint a Wikipédiára felkerülő szócikkek, hiszen az algoritmus is azokból dolgozik.

