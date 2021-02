Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén fogadták a sztárok, köztük Vanessa Kirby is.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén...","id":"20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87f2c2d-b278-460c-8cc9-7e4a1a0e8c3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","timestamp":"2021. február. 04. 11:11","title":"Hugh Grant egy ideje otthon tanul a gyerekeivel, szóval épp jókor jött neki a Golden Globe-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ea6b6c-e2dd-4ecc-81c4-a4a7f196742f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint el lehet venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületeit és jogait is hatalmi machinációkkal, de a szellemiségét nem lehet elnyomni, mert eszméket nem lehet elfojtani. Pálfi György úgy véli, ma független, nem a Fidesz szekerét toló alkotóként még annyira sem lehet filmet készíteni, mint a Vajna-időszakban. ","shortLead":"A rendező szerint el lehet venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületeit és jogait is hatalmi machinációkkal, de...","id":"20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ea6b6c-e2dd-4ecc-81c4-a4a7f196742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2417592-3c75-4e08-beed-3463a60ccddd","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","timestamp":"2021. február. 03. 13:51","title":"Pálfi György: Nem is értem, hogy lehet ilyen naiv a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","shortLead":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","id":"20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff7490b-adab-400e-8889-eabdbdf4313b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","timestamp":"2021. február. 04. 04:18","title":"180 millióért eladó egy egészen extrém, 900 lóerős Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a112889-ccfe-444b-bfc9-522ca62b605f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hangos és látványos videó készült a jelenségről.","shortLead":"Hangos és látványos videó készült a jelenségről.","id":"20210204_Igy_zuhannak_a_tengerbe_Dover_hires_feher_sziklai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a112889-ccfe-444b-bfc9-522ca62b605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb05764-d12f-41e8-8c20-e57baf2fd92a","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Igy_zuhannak_a_tengerbe_Dover_hires_feher_sziklai","timestamp":"2021. február. 04. 11:49","title":"Így zuhannak a tengerbe Dover híres fehér sziklái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A felajánlást megköszöntük, de nem éltünk vele” – reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium.","shortLead":"„A felajánlást megköszöntük, de nem éltünk vele” – reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium.","id":"20210203_banglades_vakcina_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ea243-8bd4-4c3d-ae90-acaebf9b59d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_banglades_vakcina_kormany","timestamp":"2021. február. 03. 20:40","title":"Nem kér a kormány a bangladesi ajándék vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc141dca-bf14-4cbb-9c59-1453b89dbcd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a Super Bowl, jönnek a különleges reklámok.



","shortLead":"Jön a Super Bowl, jönnek a különleges reklámok.



","id":"20210204_Igy_jarja_John_Travolta_a_lanyaval_a_Greasebol_ismert_tancot_43_evvel_a_film_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc141dca-bf14-4cbb-9c59-1453b89dbcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8146cd0d-8d42-459d-9695-f591571a469a","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Igy_jarja_John_Travolta_a_lanyaval_a_Greasebol_ismert_tancot_43_evvel_a_film_utan","timestamp":"2021. február. 04. 10:48","title":"Így járja John Travolta a lányával a Grease-ből ismert táncot 43 évvel a film után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltehetően a súlyos mentális betegségek korai biológiai öregedést idéznek elő, meggyengítik az egészségi állapotot és az immunrendszert, véli egy kutató.","shortLead":"Feltehetően a súlyos mentális betegségek korai biológiai öregedést idéznek elő, meggyengítik az egészségi állapotot és...","id":"20210203_Koronavirus_halalozas_sulyos_mentalis_rendellenesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7d15e0-88b9-4ac4-90f6-67df0ddf4175","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_Koronavirus_halalozas_sulyos_mentalis_rendellenesseg","timestamp":"2021. február. 03. 21:51","title":"Növeli a koronavírus okozta halálozás kockázatát a súlyos mentális rendellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében. Az elfogadott kérelmek aránya magasabb, mint 2020-ban, de sokat még nem bíráltak el.","shortLead":"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében...","id":"20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0fa4db-2ac8-46de-a691-28210dbb8728","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","timestamp":"2021. február. 03. 14:07","title":"16 ezer hatévest tartanának még óvodában a szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]